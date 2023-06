Đừng bê tông hóa đảo ngọc Lan Châu!

Vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của “hòn ngọc xanh” Lan Châu từ lâu đã được chuyển tải qua rất nhiều bài báo, là đề tài tâm đắc của giới văn học nghệ thuật; đồng thời, cũng là tâm điểm của các trang chuyên về du lịch khi giới thiệu về xứ Nghệ.

Ở những bài viết đó, người ta ca ngợi: “Cửa Lò nổi tiếng là nơi có rất nhiều hòn đảo đẹp của Nghệ An. Nhưng cái tên đảo Lan Châu luôn tạo được sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước bởi vị thế đẹp, địa hình độc đáo, mang lại cho bạn nhiều điều thú vị…”. Có những mô tả kỹ lưỡng như: “Đảo Lan Châu chia tách bãi biển Cửa Lò thành 2 khu vực riêng biệt. Phần phía Tây sẽ nối với đất liền, còn phía Đông là những vách đá cheo leo, trải dài về phía biển. Những vách đá này do chịu sự bào mòn của gió và sóng biển nên có hình thù độc đáo, thu hút. Đặc biệt, khi thủy triều lên, phần chân đảo sẽ bị chìm xuống mặt nước. Lúc này bạn sẽ bắt gặp cảnh tượng hòn đảo tách khỏi đất liền và trôi nổi trên mặt nước tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khó có thể diễn tả bằng lời”. Hoặc: “Lan Châu là hòn đảo còn hoang sơ, chưa có sự can thiệp nhiều của con người. Chính vì vậy, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, giản đơn nhưng đầy cuốn hút. Như vẻ đẹp người con gái xứ Nghệ, đằm thắm, dịu dàng mang lại sự bình yên, thư thái. Ghé đến đảo Lan Châu, thực khách sẽ được thả hồn vào gió biển, mây trời; được ngắm cảnh đẹp mọi nơi khiến bạn chẳng muốn rời đi…”.