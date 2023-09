“Dùng dằng” chế độ, chính sách đối với giáo viên biệt phái?

Thời gian đầu biệt phái lên làm việc ở phòng giáo dục và đào tạo, những người này đều được giữ nguyên mức thu nhập giống như cũ. Sau 6 tháng, những trường hợp từng là hiệu phó, hiệu trưởng sẽ bị cắt phụ cấp chức vụ đúng như quy định. Tuy vậy, họ vẫn được chi trả các khoản phụ cấp khác như phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên nghề.

Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên biệt phái được xem là “cánh tay phải” của các phòng giáo dục và đào tạo, bởi họ đảm nhiệm công tác chuyên môn của phòng. Thực tế hiện nay, biên chế cho các phòng giáo dục và đào tạo chỉ có từ 4-6 người và chủ yếu đảm nhận các chức vụ như trưởng, phó phòng. Một số ít phòng có thêm từ 1- 2 biên chế để phụ trách chuyên môn. Để bù vào “khoảng trống” này, việc biệt phái giáo viên từ các trường là tất yếu và có những người dù đã công tác tại phòng giáo dục và đào tạo từ 10 – 15 năm vẫn là giáo viên biệt phái. Theo nhiều giáo viên đang biệt phái, khi họ quyết định (biệt phái) lên làm việc tại các phòng giáo dục và đào tạo, chủ yếu là vì trách nhiệm với ngành. Còn lại, nếu so sánh hoặc “cân đo đong đếm” thì có phần chưa thỏa đáng.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, dù mức thu nhập có giảm so với trước khi được biệt phái, nhưng tất cả những giáo viên diện biệt phái đều không có ý kiến, tận tâm cống hiến cho ngành Giáo dục. Việc thực hiện chế độ cho viên chức biệt phái theo hướng dẫn tại Công văn số 6612 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 24/9/2012 đã đảm bảo chế độ cho viên chức, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức công tác tại các phòng giáo dục và đào tạo.