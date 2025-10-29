Pháp luật Dùng súng giả vào chợ cướp 100 triệu đồng Chiều 28/10, Phòng Tham mưu Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng của Công an thành phố đã phối hợp truy xét, bắt nhanh đối tượng dùng súng giả cướp tài sản tại chợ Bình Điền.

Trước đó, sáng sớm ngày 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bình Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh đã khống chế, bắt giữ Trần Minh Tân (SN 1990, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp) có hành vi cướp tài sản tại khu vực chợ Bình Điền.

Trần Minh Tân tại cơ quan điều tra.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, Tân giả vờ vào sạp hàng tại chợ Bình Điền để mua hàng, sau đó bất ngờ giật túi tiền bên trong có khoảng 100 triệu đồng của chủ sạp rồi bỏ chạy. Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, đối tượng rút ra một vật giống súng để đe dọa, song do nhiều người dân cùng phối hợp truy đuổi nên đối tượng đã vứt lại túi tiền và chạy trốn vào bãi đất trống gần đó.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông đã huy động lực lượng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động tổ chức bao vây, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 9h20 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Trần Minh Tân tại bãi đất trống kế bên chợ Bình Điền.

Khu vực lực lượng chức năng vây bắt Trần Minh Tân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe mô tô, 1 khẩu súng dạng đồ chơi và 1 con dao.

Làm việc với Cơ quan Công an, Tân khai nhận hành vi cướp tài sản, cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp. Trước khi gây án, Tân mang theo dao và súng giả từ nhà, điều khiển xe lên chợ Bình Điền tìm tiểu thương sơ hở để cướp.