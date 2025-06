Giáo dục Dừng tuyển sinh khối C: Bất ngờ, bị động và những lo lắng từ học sinh, giáo viên Việc một số trường đại học dừng hoặc hạn chế tuyển sinh khối C trong mùa tuyển sinh năm nay đang khiến nhiều học sinh rơi vào thế bị động, đặc biệt khi chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước sự thay đổi đột ngột này, nhiều giáo viên và học sinh đã bày tỏ những lo lắng và cả những đề xuất nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Lim Ngọc Diệp - Học sinh lớp 12C2, Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2: "Em rất tiếc vì đã 3 năm dành tâm huyết cho khối C"

Năm học này, mục tiêu của em là trúng tuyển vào ngành Lịch sử Đảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - một ngành trước đây xét tuyển theo khối C và luôn có điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất.

Giờ học của cô và trò Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Để theo đuổi ước mơ, từ lớp 10 em đã lựa chọn học tổ hợp khối C với ba môn chính: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4, em buộc phải chuyển hướng, tạm ngưng ôn Địa lý để tập trung cho môn Toán – vốn trước đó chỉ học để xét tốt nghiệp. Lý do là năm nay, trường thông báo không tuyển sinh theo khối C, đồng nghĩa với việc Địa lý không còn được sử dụng trong xét tuyển đại học. Hiện em chỉ còn một lựa chọn duy nhất: xét tuyển theo tổ hợp Toán – Văn – Sử.

Thú thật, khi nhận được thông báo, em đã khá bối rối và rất tiếc vì đã 3 năm dành tâm huyết cho khối C. Nhưng em cũng thấy mình còn may mắn vì vẫn có hơn 3 tháng để kịp thời bổ sung kiến thức và thích ứng với thay đổi.

Cô giáo Nguyễn Thị Bính - Tổ trưởng Tổ khoa học xã hội của Trường PT DTNT THPT số 2: "Khi thay đổi phương thức xét tuyển phải tính tới quyền lợi học trò"

Năm nay, Trường PT DTNT THPT số 2 có hai lớp 12 học theo định hướng khối Khoa học xã hội. Theo truyền thống, hơn 90% học sinh các lớp này lựa chọn xét tuyển vào các ngành thuộc khối C như báo chí, luật, khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm. Ngoài ra, một số em còn ôn tập các môn xã hội để tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng vào khối ngành an ninh và quân đội.

Trước sự thay đổi đột ngột trong phương thức tuyển sinh, tôi thực sự bất ngờ và thấy điều đó là bất công đối với học sinh. Thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ còn hơn 2 tuần nữa, các em không còn đủ thời gian để thay đổi định hướng hay điều chỉnh kế hoạch học tập.

Trong lớp tôi phụ trách, có 39 học sinh thì chỉ 35 em xét tuyển theo khối D, còn lại chỉ theo học ba môn Văn - Sử - Địa và đang rất hoang mang, lo lắng. Theo tôi, nếu có sự điều chỉnh trong phương án tuyển sinh, các trường cần tính đến quyền lợi của học sinh và nên triển khai vào thời điểm hợp lý hơn, để các em có thời gian chuẩn bị và thích nghi.

Việc lựa chọn ngành nghề và các trường đại học luôn là một khó khăn với học sinh lớp 12. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Thái Hòa tìm hiểu thông tin về các trường đại học. Ảnh: Mỹ Hà

Cô giáo Trần Thị Lan Anh - Giáo viên Lịch sử Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương): "Học sinh khối C vẫn đủ điều kiện để phát triển toàn diện"

Những ngày qua, không chỉ giáo viên và học sinh mà cả phụ huynh cũng hết sức lo lắng. Rất nhiều học sinh đã dành tâm huyết, nỗ lực học tập suốt 3 năm qua để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, chỉ còn chờ bước cuối cùng để về đích.

Việc một số trường đại học dừng tuyển sinh khối C, ở một góc độ nào đó, có thể nhằm thích ứng với xu thế và nhu cầu phát triển của xã hội. Những năm gần đây, số lượng thí sinh đăng ký các tổ hợp Khoa học xã hội tăng cao, dẫn đến lo ngại về sự mất cân đối nhân lực, khi các ngành kỹ thuật ngày càng thiếu sinh viên.

Tuy nhiên, theo tôi, vấn đề bất cập lớn nhất hiện nay chính là thời điểm thay đổi – quá đột ngột và thiếu lộ trình rõ ràng, khiến học sinh lúng túng và chịu nhiều thiệt thòi. Quan điểm cho rằng học sinh học khối C thiếu kỹ năng làm việc là hoàn toàn không chính xác. Thực tế cho thấy, nhiều ngành nghề đặc thù như sư phạm, báo chí, luật, du lịch… rất cần đến tư duy, kỹ năng và kiến thức đặc trưng của khối C.

Nhiều giáo viên bày tỏ sự hụt hẫng và thương học trò vì thông tin nhiều trường đại học bỏ xét tuyển khối C. Ảnh: Mỹ Hà

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Mỹ Hà

Qua nhiều năm giảng dạy, tôi nhận thấy không ít học sinh khối C có kỹ năng nổi bật. Vấn đề là giáo viên cần phát hiện và khích lệ để các em phát huy hết tiềm năng. Việc xét tuyển khối C chỉ là bước đầu vào đại học, còn trong quá trình học tập, các trường sẽ tiếp tục trang bị thêm cho sinh viên các kỹ năng cần thiết như tiếng Anh, công nghệ thông tin, sử dụng trí tuệ nhân tạo… để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp hiện đại.

Theo tôi, trước khi quyết định loại bỏ khối C khỏi phương án tuyển sinh, cần có nghiên cứu và phân tích khách quan về hiệu quả làm việc của sinh viên khối C sau khi tốt nghiệp. Thực tế, sau chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số trường đã bổ sung lại tổ hợp khối C cho một số ngành truyền thống. Dù vậy, xu hướng thay thế dần khối C trong xét tuyển là điều có thể xảy ra từ năm sau.

Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ học sinh kế tiếp. Vì vậy, ngay từ bây giờ, việc tư vấn và định hướng lựa chọn môn học ở bậc THPT cần được thực hiện một cách bài bản, giúp học sinh có sự chuẩn bị linh hoạt hơn khi bước vào các kỳ thi đánh giá năng lực và xét tuyển đại học trong tương lai.

Thầy giáo Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập: "Cần có lộ trình phù hợp và đảm bảo việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh"

Lứa học sinh sinh năm 2006 là thế hệ đầu tiên học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với việc lựa chọn tổ hợp môn học tự chọn ngay từ lớp 10. Đây chính là nền tảng để các em định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Nói cách khác, ngay từ 3 năm trước, các em đã lựa chọn ngành nghề dựa trên các môn học sẽ theo đuổi, sẽ thi trong kỳ thi tốt nghiệp và sử dụng để xét tuyển đại học. Nếu các trường đại học đột ngột thay đổi phương án tuyển sinh, thì các em sẽ không còn căn cứ nào để xét tuyển đầu vào.

Tôi đồng tình rằng, trong bối cảnh tự chủ đại học, việc giữ hay loại bỏ khối C là quyền của các trường và phải dựa trên nhu cầu thực tế của nhà trường và xã hội. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với lộ trình tối thiểu 3 năm, để học sinh không rơi vào thế bị động, hoang mang và nhà trường cũng có thể chủ động trong việc tổ chức dạy học, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh một cách hiệu quả.

Học sinh lớp 12 thi thử môn Ngữ văn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay sau một loạt các trường đại học không tuyển sinh khối C, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn, yêu cầu tất cả đại học rà soát phương thức, tổ hợp xét tuyển, đảm bảo công bằng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, nhất là khi các em đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT xong. Các trường cũng phải giải trình nếu thay đổi phương thức, tổ hợp. Ngày 7/6, sau chỉ đạo của Bộ, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đã điều chỉnh phương thức xét tuyển và bổ sung xét tuyển khối C vào 17 ngành học đã bỏ trước đó. Trước đó tại Nghệ An, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong khi ở các môn ở khối tự nhiên như Vật lý - Hóa học chỉ có gần 8.000 em đăng ký dự thi, Sinh học hơn 3.000 em đăng ký thì số lượng đăng ký các môn Lịch sử, Địa lý làm môn tự chọn là từ 17.000 - 18.000 em. Nếu bỏ khối C, việc xét tuyển vào đại học của các học sinh này sẽ bị ảnh hưởng.