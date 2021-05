Dừng việc cấp căn cước công dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai từ ngày 7/5

Theo Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid-19, đặc biệt sau khi trên địa bàn TX. Hoàng Mai xuất hiện ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, Công an tỉnh Nghệ An quyết định việc dừng cấp thẻ CCCD cho người dân trên địa bàn TX. Hoàng Mai kể từ sáng 7/5.

Làm thẻ CCCD tại địa bàn TP. Vinh. Ảnh tư liệu: Đức Anh Đối với những địa bàn khác, việc triển khai làm thẻ CCCD vẫn được triển khai, tuy nhiên trong quá trình làm thủ tục, mỗi người dân cần chấp hành mọi hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ trong cấp CCCD, cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.



Ngoài việc phải chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, trước khi vào khu vực làm thẻ CCCD, người dân sẽ phải thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn, đồng thời thực hiện biện pháp giản cách 2m, trong hội trường lớn tại một thời điểm sẽ không quá 20 người.