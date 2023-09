Được tại ngoại vì nuôi con nhỏ, người đàn bà tiếp tục bán ma túy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Khi đang sử dụng ma túy, Thanh bị công an phát hiện. Do đang nuôi con nhỏ, Thanh được tại ngoại. Tuy nhiên, người đàn bà này lại tiếp tục bán ma túy cho con nghiện.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Hà Thị Thanh (SN 1982) trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Cụt Thị Trang (SN 1985), trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hai nữ bị cáo đều có nhân thân xấu khi từng nhiều lần vào tù vì ma túy. Trong đó, Trang từng 3 lần bị xét xử về tội liên quan đến ma túy.

Liên quan đến vụ án, sáng 27/3/2023, Thanh đi bộ lên khu vực rừng mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch) 3,5 triệu đồng tiền ma túy. Số ma túy mua được, Thanh đem về nhà cất giấu.

Bị cáo Hà Thị Thanh (đứng) và bị cáo Trang tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Chiều cùng ngày, Thanh lấy 1 gói ma túy ra sử dụng thì bị công an phát hiện, thu giữ 3,77 gam.

Cơ quan công an huyện Quế Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Thanh về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ nên Thanh được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Quá trình về địa phương, Thanh tiếp tục lấy số ma túy cất giấu trước đó chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại kiếm lời.

Trưa ngày 30/5, Thanh bán cho Cụt Thị Trang 100 nghìn tiền ma túy. Khi Trang trên đường về nhà thì bị công an phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định, Hà Thị Thanh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 48 gam ma túy. Cụt Thị Trang phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 0,4 gam ma túy.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Biện minh cho hành vi phạm tội của mình, bị cáo Thanh khai do hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ cần tiền mua sữa nên đã đi buôn ma túy.

Trong khi đó, bị cáo Trang khai vì nghiện lâu năm nên đã mua ma túy về sử dụng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Hà Thị Thanh 15 năm tù, bị cáo Cụt Thị Trang 1 năm 8 tháng tù giam.