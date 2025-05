Pháp luật Ngày đền tội của kẻ xuất ngoại trốn nã suốt 2 thập kỷ Sau khi cùng đồng bọn bán 5 bánh heroin cho khách, Và Giả Tếnh bỏ trốn ra nước ngoài. Suốt thời gian trốn truy nã, Tếnh hạn chế về nước, sống ẩn thân. Sau 20 năm trốn truy nã, Tếnh bị bắt và phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Bán 5 bánh heroin rồi xuất ngoại trốn nã

Và Giả Tếnh (65 tuổi) sinh ra tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong trong gia đình đông con. Là con thứ 9, hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ Tếnh không được đi học. Mù chữ, sinh sống ở vùng cao, nhận thức pháp luật hạn chế nên gã đàn ông này đã sa ngã, tham gia vào đường dây mua bán trái phép ma túy.

Vụ án liên quan đến Và Giả Tếnh xảy ra cách đây 21 năm. Khoảng tháng 8/2004, khi Tếnh đang ở nhà thì nghe con gái của Và Chá Thò (trú cùng địa phương) đến hỏi: “Chú xuống đây, coi khách mua ma túy không, nếu khách mua thì chú đi cùng đưa ma túy cho họ”. Do có mối quan hệ họ hàng với Thò, nên sau khi nghe vậy Tếnh đồng ý.

Bị cáo Và Giả Tếnh bị tòa tuyên phạt tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi gặp nhóm khách hỏi mua ma túy, Và Giả Tếnh dẫn về nhà mình cho họ dùng thử ma túy. Sau khi “check hàng”, nhóm khách đồng ý mua 2 bánh heroin với giá 7.200 USD. Ở lần mua bán này, Tếnh được Thò trả tiền công 1 triệu đồng.

Sau lần đó, Và Giả Tếnh tiếp tục giúp sức cho Và Chá Thò thêm 2 lần bán ma túy khác. Cụ thể, vào ngày 10/9/2004, nhóm khách cũ tiếp tục đến nhà Thò mua ma túy. Thấy khách đến mua “hàng”, Thò gọi Tếnh sang nhà rồi cùng ăn cơm. Trong bữa cơm, khách đặt vấn đề với Thò và Tếnh mua 3 bánh heroin.

Lúc này, Thò đi vào buồng ngủ lấy ma túy ra bán cho khách. Đến 22h cùng ngày, khi nhóm khách ra về, thì Tếnh nhận nhiệm vụ dẫn đường cho những người này ra về.

Sau khi sự việc bị phát giác và các đồng phạm lần lượt bị bắt, Và Giả Tếnh bỏ trốn sang Lào, sinh sống tại cụm bản Viêng Thoong, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn. Quá trình trốn nã tại Lào, Tếnh lấy thêm người vợ mới. Sau đó, cùng người này sinh sống, làm ăn như chưa gây ra chuyện gì.

Quá trình trốn truy nã, đối tượng này ít khi trở về nước. Trong những dịp quan trọng về quê, Tếnh đều hạn chế tiếp xúc với mọi người và luôn đề phòng người lạ. Gã cứ ngỡ sau thời gian dài thì quá khứ và tội lỗi của mình đã bị quên lãng.

Thế nhưng, hồ sơ phạm tội của đối tượng này vẫn luôn được cơ quan công an theo dõi. Đến ngày 22/6/2024, Và Giả Tếnh bị bắt theo quyết định truy nã, kết thúc hành trình 20 năm sống trốn nã tại xứ người.

Cơ quan điều tra xác định, Và Giả Tếnh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 2 lần mua bán trái phép 5 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 1,7 kg ma túy. Với hành vi phạm tội trên, Và Giả Tếnh bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Lời thú tội muộn màng

Tại phiên tòa mới diễn ra, bị cáo liên tục biện minh cho hành vi phạm tội của mình. “Vì nghèo, cuộc sống khó khăn nên bị cáo đã tham gia vào việc mua bán ma túy để nhận tiền công. Số tiền kiếm được, bị cáo đã dùng trang trải cuộc sống gia đình, nuôi vợ con”, bị cáo khai.

Bị cáo còn đưa thêm lý do mù chữ, là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế nên vi phạm pháp luật. Thông qua người phiên dịch, bị cáo thể hiện sự hối hận vì hành vi sai trái của bản thân. Bị cáo trình bày trong thời gian trốn truy nã, luôn cảm thấy hối hận. Có nhiều đêm trong giấc mơ, bị cáo lo sợ việc bị cơ quan chức năng bắt giữ. Do đó, suốt nhiều năm bị cáo sống ẩn dật hòng qua mắt cơ quan công an. Thế nhưng, giờ đây bị cáo đã phải hầu tòa để trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên xét xử, bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, đông con, tuổi cao, sức khỏe yếu để xin sự khoan hồng của pháp luật. “Xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về đoàn tụ cùng vợ, con cháu trong những ngày cuối đời. Bản thân bị cáo giờ đã lớn tuổi, nhiều bệnh tật, bị cáo chỉ lo sợ không được ở gần người thân khi cuối đời”, bị cáo trình bày.

Lời cầu xin của bị cáo bị gián đoạn bởi sự xúc động. Tếnh có 8 người con với 3 người vợ. Nhưng tại phiên xử này, không thấy người thân của bị cáo đến dự. Nỗi cô độc khiến bị cáo cúi đầu suốt quá trình HĐXX vào nghị án.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở nên. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Và Giả Tếnh tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".