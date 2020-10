Được thuê dọn dẹp sau bão, người đàn ông Nghệ An tử vong thương tâm

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Nguyễn Trí Minh - Trưởng nhóm thiện nguyện Tươi Sáng Hội An cho biết, tối 29/10, nhóm thiện nguyện vẫn đang đặt thùng quyên góp trước Nhà Tang lễ Bệnh viện Hội An để quyên tiền, hỗ trợ gia đình đưa thi thể anh Đàm Xuân Quyết (40 tuổi), về quê mai táng. Nạn nhân không có một người thân nào ở thành phố này.

Nhóm thiện nguyện đặt thùng quyên góp trước nhà tang lễ để hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng. Ảnh: CTV Anh Quyết quê ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Khoảng 2 tháng trước, anh vào TP. Hội An làm thuê tại các công trình xây dựng. Sáng 29/10, anh được một hộ dân ở Hội An thuê dọn dẹp lại nhà cửa sau cơn bão số 9. Trong lúc làm việc, anh Quyết không may bị ngã xuống từ tầng 2. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do chấn thương sọ não quá nặng. Sau ít giờ, nhóm này đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng. Ảnh: CTV Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình anh Quyết rất khó khăn. Cả 2 vợ chồng đều đi làm "thợ đụng", ai thuê gì làm nấy. Hai người có 1 đứa con trai duy nhất đang học lớp 4. Hiện, vợ và em trai anh Quyết đang trên đường vào TP. Hội An để làm các thủ tục đưa nạn nhân về quê.



Cũng theo ông Nguyễn Trí Minh, nắm được thông tin về gia cảnh khó khăn của anh Quyết, nhóm thiện nguyện đến nay đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình.