Thời sự 'Dưới cờ vinh quang': Kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai trong xúc cảm và tự hào Chương trình “Dưới cờ vinh quang” - Bản trường ca chính luận nghệ thuật thể hiện tình yêu nước, khát vọng hòa bình, bản lĩnh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tham dự Chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” ở điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN



Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự tại điểm cầu TP Huế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: QĐND

Cùng tham dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Chương trình “Dưới cờ vinh quang” tại điểm cầu TP Huế.



Cùng tham dự tại 3 điểm cầu ở TP Hà Nội, Thành phố Huế, TP Hồ Chí Minh có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh; Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công; Đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân.

Trong chương trình, những bản hùng ca bất hủ được làm mới, dàn dựng theo phong cách hiện đại, kết hợp nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại, với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc trong và ngoài quân đội, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi khán giả không chỉ xem, mà được sống trong lịch sử, xúc cảm và tự hào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự ở điểm cầu TP Hồ Chí Minh. Ảnh: QĐND

Chương trình khẳng định sự vững vàng, kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Dưới lá cờ vinh quang, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là thành trì vững chắc, là thanh bảo kiếm, là điểm tựa niềm tin vững chắc của Đảng, đất nước và nhân dân.

Không gian nghệ thuật đa tầng, nơi khán giả không chỉ xem, mà được sống trong lịch sử, xúc cảm và tự hào.

Vẻ đẹp của Tổ quốc hôm nay được làm nên bởi truyền thống lịch sử, trầm tích văn hóa ngàn đời của dân tộc; sự hy sinh của bao thế hệ cán bộ chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam can trường chiến đấu "Dưới cờ vinh quang" với niềm tin bất diệt.