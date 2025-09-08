Pháp luật Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Tối 8/8, trao đổi với PV, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia do một đối tượng người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Cơ quan công an lên kế hoạch triệt phá đường dây mang thai hộ. Ảnh: A.H.

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng và sử dụng công nghệ cao nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng viễn thông để tuyển mộ phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mang thai hộ rồi bán trẻ sơ sinh ra nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 5 - Cục CSHS đã phát hiện đường dây hoạt động rầm rộ trên mạng xã hội. Các trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ trong nhiều ngày liên tục và xác định được nhiều đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây.

Theo chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 15/7, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, triệu tập các đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Quách Thị Thương (SN 1985, quê Lâm Đồng), Phạm Thị Hoài Thu (SN 1987, trú tại Hà Nội), Phùng Thị Nương (SN 1996, Hà Nội), Nguyễn Thị Hằng (SN 1996, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1992, Ninh Bình), Lò Thị Thanh (SN 1996, Sơn La), cùng nhiều đối tượng khác.

Trong chiến dịch lần này, 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi đã được giải cứu an toàn. Các cháu đều là con của các phụ nữ mang thai hộ trong đường dây và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để chuyển ra nước ngoài.

Các cháu bé được giải cứu thành công. Ảnh: A.H.

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra, vào khoảng cuối năm 2021, Quách Thị Thương sử dụng tài khoản Zalo tên "Coca" (sau đổi thành "Pepsi"), đã kết nối với Wang (sử dụng tài khoản Zalo "Andy") - đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây.

Wang đề nghị Thương tuyển chọn phụ nữ dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ, đồng thời tìm người chăm sóc trẻ sơ sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý như khai sinh, xét nghiệm ADN, làm giấy thông hành. Wang trả cho Thương 1.000 USD/tháng, cho Thu 500 USD/tháng, còn mỗi phụ nữ mang thai hộ được trả từ 300-400 triệu đồng/ca.

Các đối tượng đưa phụ nữ sang Campuchia hoặc Trung Quốc để cấy phôi, sau đó trở về Việt Nam dưỡng thai và sinh con. Toàn bộ giao dịch tài chính được thực hiện qua tài khoản trung gian, không sử dụng tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện.

Các cháu bé được cơ quan công an giải cứu. Ảnh: A.H.

Thương khai đã tổ chức khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Thu khai nhận thực hiện khoảng 40 ca, thu lợi 345 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều phụ nữ từng mang thai hộ còn tiếp tục được thuê làm bảo mẫu, chăm sóc trẻ sơ sinh với mức lương 570.000 - 750.000 đồng/ngày.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, ba đối tượng người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 25/5/2025, theo chỉ đạo của một mắt xích khác trong đường dây tên "Tiểu Lộ", để nhận một trẻ sơ sinh đã thuê mang thai hộ. Khi đang chờ hoàn tất giấy tờ tại Đại sứ quán Trung Quốc thì bị phát hiện và kiểm tra.

Căn cứ lời khai và tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Thị Thương, Phạm Thị Hoài Thu, Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Hiện tại, 11 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại Ngôi nhà Bình Yên (thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam). Cục CSHS đã đề nghị Cục Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ chăm sóc các cháu trong suốt quá trình điều tra.