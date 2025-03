Quốc tế Elon Musk muốn những người làm rò rỉ thông tin ở Lầu Năm Góc bị truy tố Tỷ phú Elon Musk đã đưa chiến dịch cắt giảm chi tiêu của chính phủ liên bang Mỹ theo một đường hướng chưa có tiền lệ vào hôm 21/3, khi tổ chức một cuộc họp cấp cao tại Lầu Năm Góc và kêu gọi truy tố bất kỳ quan chức Bộ Quốc phòng nào làm rò rỉ "thông tin sai lệch một cách ác ý" về chuyến thăm của ông.

Elon Musk đến Lầu Năm Góc để tham dự một cuộc họp ngày 21/3. Ảnh: Reuters

Ông Musk, người có nhiều hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ, đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong 80 phút trong cuộc họp đầu tiên của ông tại Lầu Năm Góc, nơi kiểm soát một phần lớn ngân sách liên bang. Hiện chưa rõ liệu các tướng lĩnh Mỹ có tham gia cuộc họp này theo hình thức trực tuyến hay không.

Tờ The New York Times đưa tin rằng ông Musk được nghe báo cáo về các kế hoạch chiến tranh bí mật của Mỹ đối với Trung Quốc, nhưng tỷ phú Musk, Tổng thống Donald Trump và những người khác đã phủ nhận thông tin này. Musk gọi bài báo là "tuyên truyền thuần túy" và kêu gọi có động thái pháp lý đối với những người làm rò rỉ thông tin.

"Tôi mong chờ việc truy tố những người ở Lầu Năm Góc đã làm rò rỉ thông tin sai lệch một cách ác ý cho NYT. Họ sẽ bị tìm ra", tỷ phú Musk viết trên mạng xã hội X trước cuộc gặp với ông Hegseth.

Người phát ngôn của The New York Times tuyên bố rằng các cuộc điều tra rò rỉ thông tin “nhằm làm chùn bước sự trao đổi thông tin giữa các nhà báo và nguồn tin của họ, đồng thời làm suy yếu khả năng của báo chí tự do trong việc đưa ra những thông tin quan trọng có thể bị che giấu”.

Chánh văn phòng của ông Hegseth, trong một bản ghi nhớ vào cuối ngày 21/3, đã kêu gọi mở cuộc điều tra về "những tiết lộ trái phép liên quan đến thông tin an ninh quốc gia", bao gồm khả năng sử dụng bài kiểm tra nói dối.

Tại Nhà Trắng sau cuộc họp, Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn tiết lộ kế hoạch chiến tranh của Mỹ với Trung Quốc cho bất kỳ ai và ám chỉ về khả năng xung đột lợi ích của ông Musk.

"Tôi không muốn cho ai xem điều đó. Nhưng chắc chắn là bạn sẽ không cho một doanh nhân xem, ngay cả khi người đó đang giúp đỡ chúng ta rất nhiều", ông Trump nói. "Elon có các hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc, và có thể anh ta sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó".

Đứng cạnh Tổng thống Trump, Hegseth khẳng định rằng ông đã có một cuộc trò chuyện không chính thức với Musk về đổi mới và tối ưu hóa chi tiêu quốc phòng.

"Không có kế hoạch chiến tranh nào cả, không có kế hoạch chiến tranh bí mật nào liên quan đến Trung Quốc", Hegseth nhấn mạnh.

Sau những tranh cãi xung quanh bài báo của New York Times, một cuộc họp dự kiến giữa Musk và các thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tại một phòng họp tối mật của Lầu Năm Góc, được gọi là "The Tank", đã không diễn ra.

Theo Reuters, việc tiếp cận kế hoạch quân sự mật sẽ đánh dấu một bước mở rộng mạnh mẽ vai trò của tỷ phú Musk với tư cách là cố vấn cho ông Trump, người đang dẫn đầu các nỗ lực cắt giảm chi tiêu chính phủ.

Điều này cũng làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích của Musk, khi ông vừa là CEO của Tesla và SpaceX - hai công ty có lợi ích kinh doanh tại Trung Quốc.

"Mỹ không có bất kỳ lý do chính đáng nào về an ninh quốc gia hay lý do nào khác để cung cấp thông tin này cho ông Musk", hai thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Tammy Duckworth viết trong một lá thư gửi Hegseth, yêu cầu làm rõ về những thông tin được chia sẻ với Musk và lý do tại sao ông ta lại có quyền tiếp cận chúng.

Nhà Trắng trước đó đã tuyên bố rằng Musk sẽ tự loại mình khỏi các quyết định nếu có xung đột lợi ích giữa hoạt động kinh doanh và vai trò của ông trong việc cắt giảm chi tiêu liên bang.

Các công ty của Musk như Starlink và SpaceX hiện có nhiều hợp đồng với Lầu Năm Góc, làm dấy lên những nghi vấn về xung đột lợi ích khi ông ủng hộ đổi mới và tái ưu tiên chi tiêu của Lầu Năm Góc nhằm tìm kiếm sự hiệu quả.

Những cơ hội dành cho các công ty của Musk, đặc biệt là SpaceX, dưới thời Trump có thể mang lại doanh thu hàng tỷ đô la cho các doanh nghiệp của ông. Kế hoạch xây dựng hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome của Trump, vốn cần đến hàng trăm cảm biến và vệ tinh để giám sát các tên lửa đạn đạo đang bay tới, sẽ là một lựa chọn hợp lẽ cho SpaceX và đơn vị Starlink của Musk.

Tỷ phú Elon Musk và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cười đùa tại Lầu Năm Góc ngày 21/3. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Musk đến Lầu Năm Góc vào sáng 21/3 trong một đoàn xe hộ tống và nhanh chóng lên lầu để gặp Hegseth. Khi rời đi, người ta nhìn thấy ông Musk đang cười đùa với Bộ trưởng Quốc phòng và cho biết cuộc họp diễn ra tốt đẹp.

"Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể giúp ích, tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được một kết quả tốt đẹp", ông Musk nói khi rời đi.

Tuần trước, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết bà đã ra lệnh điều tra các vụ rò rỉ thông tin từ nội bộ cộng đồng tình báo và đang kiểm tra các phòng chat nội bộ để xác định hành vi sai trái của nhân viên.

Theo tài liệu được Bộ Tư pháp công bố vào năm 2021 cho tổ chức giám sát độc lập Project on Government Oversight sau một vụ kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, chính quyền của ông đã chuyển nhiều vụ rò rỉ thông tin cho truyền thông đến Bộ Tư pháp để điều tra hình sự hơn bất kỳ chính quyền nào trong 15 năm trước đó.