Thứ Ba, 28/10/2025
FAM chờ phán quyết FIFA vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ

CTVX28/10/2025 09:16

FIFA dự kiến ra phán quyết trước 30-10 vụ nhập tịch 7 cầu thủ; nếu bất lợi, FAM có 10 ngày xin biên bản và 21 ngày cân nhắc đưa vụ việc lên CAS.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bước vào thời điểm then chốt khi Ủy ban kháng cáo của FIFA được kỳ vọng sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trước ngày 30-10 về vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ. Đây là vụ việc làm rung chuyển bóng đá Đông Nam Á, kéo theo những tranh cãi về quy trình và năng lực quản trị của FAM.

Malaysia chuẩn bị nhận kết quả kháng cáo.
Phán quyết sắp đến và mốc thời gian quan trọng

Ngày 14-10, ba tuần sau khi FIFA công bố án phạt, FAM đã nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo. Theo thông lệ, thời gian xử lý kháng cáo của FIFA thường kéo dài 1-2 tháng. Tuy vậy, theo luật sư Serge Vittoz, cố vấn pháp lý của FAM, FIFA sẽ ra quyết định chính thức trước ngày 30-10 và thời hạn này gần như chắc chắn không thay đổi.

Mốc Nội dung
14-10 FAM nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA
Trước 30-10 FIFA dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng (theo luật sư Serge Vittoz)
Sau phán quyết Nếu bất lợi, FAM có 10 ngày để yêu cầu biên bản phúc thẩm chi tiết
Tiếp theo 21 ngày FAM cân nhắc có đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) hay không
Khả năng kéo dài Đến cuối tháng 11 hoặc đầu năm 2026 nếu tiếp tục khiếu nại

Án phạt ban đầu của FIFA và các cá nhân liên quan

FIFA trước đó đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ vì sử dụng giấy tờ nhập tịch không hợp lệ cho bảy cầu thủ. Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng.

Danh sách 7 cầu thủ trong hồ sơ

  • Facundo Garces
  • Imanol Machuca
  • Hector Hevel
  • Gabriel Palmero
  • Rodrigo Holgado
  • Joao Figueiredo
  • Jon Irazabal
Đối tượng Hình phạt Ghi chú
FAM Phạt 350.000 franc Thụy Sĩ Liên quan sử dụng giấy tờ nhập tịch không hợp lệ
Mỗi cầu thủ Phạt 2.000 franc; cấm thi đấu 12 tháng 7 cầu thủ nêu trên

Kháng cáo của FAM: các kịch bản tiếp theo

Nếu quyết định mới vẫn bất lợi, FAM có 10 ngày để yêu cầu biên bản phúc thẩm chi tiết, sau đó là 21 ngày để cân nhắc việc đưa vụ việc lên CAS. Điều này có nghĩa toàn bộ tiến trình pháp lý có thể kéo dài tới cuối tháng 11 hoặc thậm chí đầu năm 2026 nếu Malaysia tiếp tục khiếu nại.

Quản trị và uy tín: vì sao vụ việc này quan trọng

Vụ việc khiến uy tín bóng đá Malaysia sụt giảm nghiêm trọng, buộc FAM lập ủy ban độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu để điều tra nội bộ. Với nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, ông được kỳ vọng mang lại tính minh bạch và công bằng cho quá trình rà soát.

Tác động ngắn và dài hạn

Kết quả kháng cáo sẽ quyết định mức độ thiệt hại tài chính và tổn thất hình ảnh của FAM. Dù kịch bản nào xảy ra, quy trình nhập tịch và kiểm soát hồ sơ cầu thủ chắc chắn là điểm cần được chuẩn hóa và siết chặt sau vụ việc này, nhằm khôi phục niềm tin từ người hâm mộ và cộng đồng bóng đá khu vực.

