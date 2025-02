Quốc tế FBI bàn giao thông tin của 5.000 nhân viên điều tra vụ bạo loạn Capitol Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đã yêu cầu cơ quan này cung cấp danh sách "nhóm nòng cốt" tham gia điều tra vụ bạo loạn.

Mặt tiền Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington DC. Ảnh: Getty

FBI đã tuân thủ yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) về việc bàn giao thông tin của hơn 5.000 nhân viên có liên quan đến các cuộc điều tra về vụ bạo loạn ngày 6/1, CNN đưa tin hôm 5/2. Đáp lại, các đặc vụ FBI đã khởi kiện yêu cầu bảo vệ danh tính của họ, do lo ngại bị trả thù.

Vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021 liên quan đến hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung tại Washington DC nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020.

5 người đã thiệt mạng do hậu quả của vụ bạo loạn, khoảng 140 sĩ quan cảnh sát bị thương, và hơn 1.500 người bị truy tố về tội danh cấp liên bang sau các cuộc điều tra.

Ngay ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Trump đã ký 2 sắc lệnh hành pháp, theo đó giảm án cho 14 người và ân xá cho toàn bộ những người khác bị kết án liên quan đến vụ bạo loạn, đồng thời ra lệnh chấm dứt việc “vũ khí hóa chính phủ liên bang”.

CNN dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, theo yêu cầu của DOJ, FBI đã bàn giao số ID, chức danh và vai trò của hơn 5.000 nhân viên tham gia các cuộc điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1 nhưng giữ lại danh tính của họ.

Theo RT, một email nội bộ mà nhiều cơ quan truyền thông đã tiếp cận được cho thấy quyền Phó Tổng Chưởng lý Emil Bove đã cáo buộc FBI “bất tuân” vì từ chối cung cấp danh tính các đặc vụ. Politico đưa tin hôm 5/2, trích dẫn tài liệu này cho biết, Bove đã nhiều lần yêu cầu FBI “xác định nhóm nòng cốt” tham gia cuộc điều tra vụ ngày 6/1.

Trước tình hình đó, DOJ đã ban hành một chỉ thị yêu cầu “thu thập một bộ dữ liệu đầy đủ”, điều được cho là giúp bộ này có thể “sàng lọc ra nhóm nòng cốt sẽ là trọng tâm của cuộc rà soát vũ khí hóa theo Sắc lệnh Hành pháp”. Mục tiêu không phải để truy tố những người “chỉ đơn thuần làm theo lệnh”, mà là xác định “những người đã hành động với động cơ tham nhũng hoặc mang tính đảng phái”, chống đối lãnh đạo FBI hoặc “tùy tiện sử dụng quyền hạn để vũ khí hóa FBI”, Bove yêu cầu.

Các đặc vụ FBI đã nộp 2 đơn kiện liên bang nhằm vào DOJ và quyền Tổng Chưởng lý Mỹ James McHenry hôm 4/2, nhằm bảo vệ danh tính của khoảng 6.000 nhân viên trước nguy cơ bị trả thù.

“Nguyên đơn có lý do chính đáng để lo ngại” rằng thông tin do cơ quan này cung cấp có thể bị tiết lộ, “đặt họ và gia đình vào tình trạng nguy hiểm ngay lập tức” trước những người bị kết án trong các vụ án ngày 6/1, một đơn kiện tập thể do 9 đặc vụ FBI giấu tên đệ trình kiện McHenry nêu.

“Chính hành động lập danh sách những người đã làm việc trong các vụ án khiến ông Donald Trump phẫn nộ mới có tính chất trả đũa”, các văn bản về vụ kiện nêu rõ.