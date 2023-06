Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh sẽ được tổ chức từ ngày 26/7 đến ngày 5/8/2023

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND về việc Tổ chức Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023.

Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 được tổ chức nhằm thực hiện những cam kết trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh sau 9 năm (từ 2014 - 2023) được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời, tiếp tục tìm giải pháp để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị trong những năm tiếp theo, khẳng định giá trị trường tồn của di sản.

Qua đó, tôn vinh những nghệ nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đã có đóng góp quan trọng trong việc lưu giữ và trao truyền vốn di sản văn hóa đặc sắc của xứ Nghệ. Tiếp tục quảng bá, giới thiệu về những tinh hoa độc đáo của Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh nói riêng và lịch sử, văn hóa truyền thống vùng quê Nghệ An nói chung; khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 có chủ đề “Ví, giặm - Tinh hoa tỏa sáng” là dịp để Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh hội tụ và tỏa sáng, khẳng định sự phong phú, đa dạng của di sản Dân ca ví, giặm. Đồng thời, thể hiện sự gặp gỡ, giao thoa, gắn kết và lan tỏa của loại hình nghệ thuật này giữa các vùng, miền, địa phương.

Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 do UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An chủ trì. Bên cạnh đó, có sự phối hợp của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh và Đoàn Nghệ thuật quần chúng các tỉnh, thành phố tham gia Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền tổ chức tại Nghệ An.

Thời gian tổ chức từ ngày 26/7 đến ngày 5/8/2023 tại thành phố Vinh và một số huyện, thị xã ở tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh; dự kiến khai mạc vào đêm 28/7/2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) và được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 được tổ chức liên hoan cấp cụm, gồm các Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm các huyện, thành phố và liên hoan cấp liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh lần thứ V với chủ đề “Đôi bờ ví, giặm”. Ngoài ra, còn tổ chức lưu diễn tại một số địa phương ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; giải Marathon “Hành trình về miền ví, giặm”; Lễ hội đường phố “Sắc màu các miền di sản”./.