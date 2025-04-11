FIFA bác đơn kháng cáo, Malaysia nguy cơ thua 0-3 Việt Nam FIFA bác kháng cáo FAM và 7 cầu thủ; Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam, Nepal. Quyết định cuối cùng do AFC trước 31/3/2026.

Tối 3/11, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, giữ nguyên các án kỷ luật đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó. Phán quyết này mở ra khả năng rất cao các trận Malaysia gặp Việt Nam và Nepal trước đó sẽ bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Thẩm quyền ra quyết định cuối cùng thuộc về Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), dự kiến không muộn hơn ngày 31/3/2026.

Gần như chắc chắn Malaysia sẽ bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3

Phán quyết của FIFA và cơ sở pháp lý

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và tổ chức phiên điều trần, FIFA kết luận FAM cùng 7 cầu thủ đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Các hành vi vi phạm liên quan đến việc làm giả, giả mạo tài liệu nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

7 cầu thủ bị nêu tên

Gabriel Felipe Arrocha

Facundo Tomás Garcés

Rodrigo Julián Holgado

Imanol Javier Machuca

João Vítor Brandão Figueiredo

Jon Irazábal Iraurgui

Hector Alejandro Hevel Serrano

Các án phạt được giữ nguyên

Bên liên quan Hình thức xử lý Mức phạt FAM Phạt tiền 350.000 CHF 7 cầu thủ Phạt tiền; đình chỉ khỏi mọi hoạt động bóng đá 2.000 CHF/người; đình chỉ 12 tháng

Tác động đến chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027

Mặc dù bị bác kháng cáo, đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, với nguy cơ rất cao bị xử thua 0-3 các trận trước Nepal và Việt Nam do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách, Malaysia gần như không còn cơ hội vượt qua vòng loại.

Theo kế hoạch, Malaysia sẽ hoàn thành 2 trận còn lại: gặp Nepal vào tháng 11 và làm khách của đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026.

Quy trình tiếp theo và mốc thời gian

FAM và các cầu thủ đã nhận quyết định trong ngày 3/11. Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết và 21 ngày để tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Về kết quả xử thua 0-3 ở các trận ảnh hưởng, AFC sẽ xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý, thời hạn không muộn hơn ngày 31/3/2026 nhằm bảo đảm xác định các đội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ý nghĩa đối với Việt Nam và Nepal

Các án xử thua (nếu được AFC thông qua) chỉ áp dụng cho những trận Malaysia đã sử dụng cầu thủ không đủ tư cách trong quá khứ, bao gồm các cuộc đối đầu với Việt Nam và Nepal được nêu trong hồ sơ. Trận đấu Malaysia làm khách tại Việt Nam tháng 3/2026 vẫn diễn ra theo lịch thi đấu.