FIFA bác kháng cáo, Malaysia lo bị cấm Asian Cup 2027 FIFA giữ nguyên án phạt bê bối nhập tịch: FAM bị phạt 11,6 tỷ đồng, 7 cầu thủ bị cấm 12 tháng. Báo Majoriti cảnh báo AFC có thể cấm Malaysia dự Asian Cup 2027 và World Cup 2030.

FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan bê bối nhập tịch, giữ nguyên các mức xử phạt: FAM bị phạt 11,6 tỷ đồng; 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền. Truyền thông Malaysia, đặc biệt tờ Majoriti, cảnh báo nguy cơ trừng phạt bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), bao gồm khả năng cấm đội tuyển Malaysia (Harimau Malaya) dự Asian Cup 2027 và thậm chí World Cup 2030.

FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của Malaysia.

Án phạt FIFA và hệ quả trước mắt

Quyết định giữ nguyên án của FIFA khiến bóng đá Malaysia đối diện cú sốc kép: tổ chức FAM chịu phạt 11,6 tỷ đồng; 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định nhận án cấm thi đấu 12 tháng kèm tiền phạt. Đây là điểm nhấn trong chuỗi biện pháp kỷ luật liên quan quy trình nhập tịch.

Báo Majoriti cảnh báo nguy cơ từ AFC

Tờ Majoriti vẽ ra viễn cảnh đen tối nếu vụ việc leo thang: "Đội tuyển Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm khả năng bị cấm tham dự các giải đấu lớn như Asian Cup 2027 và World Cup 2030". Quan điểm này đặt trong bối cảnh AFC có thể xem xét bổ sung chế tài nếu phán quyết của FIFA tiếp tục được duy trì.

Tiền lệ Timor Leste năm 2017

Majoriti liên hệ với vụ việc của Timor Leste năm 2017, khi đội tuyển này bị AFC cấm tham dự Asian Cup vì vấn đề tương tự. Tiền lệ đó được nhắc lại như lời cảnh tỉnh cho Harimau Malaya về mức độ nghiêm khắc của khung kỷ luật ở cấp châu lục.

Khả năng kháng cáo lên CAS và kịch bản xấu

Nguồn tin cho biết FAM có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Nếu FIFA vẫn giữ nguyên phán quyết, AFC sẽ vào cuộc. Trong kịch bản xấu nhất, Malaysia có thể bị xử thua hai trận với Nepal và Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027.

Làn sóng kêu gọi cải tổ FAM

Bên cạnh lo ngại về án phạt, vụ bê bối làm dấy lên lời kêu gọi cải tổ toàn diện bộ máy lãnh đạo FAM. Theo Majoriti, việc "liên tục phớt lờ áp lực cải cách" đã làm tổn hại danh tiếng và hình ảnh bóng đá Malaysia, đòi hỏi phản ứng quyết liệt hơn từ cơ quan quản lý.

Những điểm đáng chú ý