FIFA lùi phán quyết vụ FAM: VAR kéo dài Việt Nam - Malaysia Hết hạn 30/10, FIFA chưa ra phán quyết vụ FAM về nhập tịch. Tài liệu nêu Facundo Garces và Imanol Machuca; FAM chuẩn bị kháng cáo và cân nhắc CAS.

Hết hạn công bố dự kiến ngày 30/10 đã trôi qua, FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết kỷ luật liên quan cáo buộc gian lận nhập tịch của 7 cầu thủ gắn với FAM. Sự im lặng biến vụ việc thành một “phút VAR” kéo dài giữa Việt Nam và Malaysia: kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam đối nghịch với tâm trạng thấp thỏm ở Malaysia.

FIFA im lặng sau hạn 30/10

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA sẽ ra quyết định cuối cùng vào ngày 30/10 về “số phận” của FAM và 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận nhập tịch. Tuy nhiên, sau mốc này, tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới vẫn chưa có tuyên bố chính thức. Theo báo chí Malaysia, sự im lặng không xuất phát từ thiếu bằng chứng.

Tờ Capitalde Noticias công bố tài liệu nêu trường hợp Facundo Garces, từng khoác áo CLB Colon (Argentina), đã nói dối về nguồn gốc Malaysia. FAM báo cáo ông nội Garces sinh ra ở Malaysia, nhưng cuộc điều tra của FIFA xác nhận giấy khai sinh bị làm giả, và ông nội cầu thủ thực tế sinh ra tại Santa Fe (Argentina), cách Malaysia hơn 14.000 km. Chi tiết này được xem là “bằng chứng vàng” trong hồ sơ.

Hai mắt xích Argentina trong hồ sơ nhập tịch

Facundo Garces và giấy tờ bị làm giả

Tài liệu cho thấy khai sinh liên quan đến ông nội của Garces không hợp lệ. Kết quả điều tra xác định nguồn gốc thực là Santa Fe (Argentina), mâu thuẫn với báo cáo nêu xuất xứ Malaysia.

Imanol Machuca và khai man về bà ngoại

Không chỉ Garces, Imanol Machuca cũng bị phát hiện khai man khi tuyên bố bà của mình là người Malaysia. Kết quả điều tra cho thấy bà của Machuca sinh ra ở thị trấn Roldan, tỉnh Santa Fe, không có liên hệ với Malaysia.

Malaysia anh 1

FAM kháng cáo, sức ép pháp lý và “VAR” kéo dài

Trước những bằng chứng được công bố cùng kết quả điều tra chắc nịch được FIFA tuyên bố trước đó, giới chuyên môn quốc tế đánh giá khả năng “thoát tội” của FAM gần như bằng không. Dù vậy, phía Malaysia chưa chấp nhận. FAM đã chuẩn bị hồ sơ kháng cáo lên FIFA và thậm chí đe dọa kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) nếu bị trừng phạt.

Chính sự cứng rắn này khiến FIFA phải “check VAR” kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, nhằm đảm bảo thận trọng và minh bạch trước sức ép chính trị và pháp lý. Về mặt tâm lý, quy trình kéo dài giống một quả penalty bị VAR can thiệp quá lâu: căng thẳng dâng cao nhưng bản chất tình huống không thay đổi.

Tâm lý trái ngược của người hâm mộ

Nếu ví cuộc điều tra là quả penalty, người hâm mộ Việt Nam hồi hộp như khi chứng kiến Cristiano Ronaldo bước lên chấm 11 mét – tỷ lệ ghi bàn cực cao. Ngược lại, người hâm mộ Malaysia thấp thỏm như khi nhìn thủ môn Andre Onana chuẩn bị đối mặt cú phạt đền với xác suất bị thủng lưới gần như đã định sẵn. Ronaldo rất uy tín khi đá 11 mét, còn cái kết với Onana ở các tình huống 11 mét thường đã rõ.

Phản ứng trong nước Malaysia

Dù FAM mạnh miệng, Malaysia có vẻ xác định tinh thần cho một kịch bản không thuận lợi. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, nhấn mạnh bóng đá nước này phải đi tiếp: “Bóng đá Malaysia không chỉ có 7 cầu thủ đó. Chúng ta còn có nhiều tài năng khác đang chờ cơ hội. Nếu không có 7 người ấy, thì những Arif Aiman hay Faisal Falim vẫn có thể tỏa sáng. Nếu chúng ta cứ tuyệt vọng như thế này, các cầu thủ khác sẽ mất niềm tin”.

Truyền thông Malaysia như The Star và Berita Harian kêu gọi FAM “đầu hàng” và tập trung cải tổ hệ thống, thay vì theo đuổi các vụ kiện “vô nghĩa”. Giới bình luận nhận định kéo dài vụ việc chỉ khiến hình ảnh bóng đá Malaysia méo mó trong mắt FIFA và các liên đoàn khu vực như AFC.

Mốc chính của vụ việc

Mốc Diễn biến 30/10 Kế hoạch ban đầu FIFA công bố phán quyết; đến nay chưa có tuyên bố chính thức. Hồ sơ Garces Khai sinh bị làm giả; ông nội sinh tại Santa Fe (Argentina), không phải Malaysia. Hồ sơ Machuca Bị phát hiện khai man; bà sinh tại Roldan, tỉnh Santa Fe, không liên hệ Malaysia. Phản ứng FAM chuẩn bị kháng cáo, dọa kiện lên CAS; truyền thông kêu gọi tập trung cải tổ.

Thống kê chọn lọc

7 cầu thủ liên quan cáo buộc gian lận nhập tịch.

Mốc thời gian dự kiến: 30/10.

Khoảng cách Santa Fe (Argentina) đến Malaysia: hơn 14.000 km.

Ít nhất 2 trường hợp bị nêu đích danh: Facundo Garces, Imanol Machuca.

Malaysia anh 2

Tác động

Tình thế hiện tại giống một quả penalty bị kéo dài quá lâu bởi VAR: chỉ làm căng thẳng thêm cho người hâm mộ Việt Nam và Malaysia, nhưng không thể thay đổi các sai phạm đã được nêu ra. Quyết định cuối cùng của FIFA, khi được công bố, nhiều khả năng sẽ là điểm nút cho hướng đi tiếp theo của cả FAM và bóng đá Malaysia.