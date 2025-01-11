Frimpong nghỉ 6 tuần, cơ hội cho Conor Bradley ở Liverpool Frimpong dự kiến vắng mặt khoảng 6 tuần sau khi tập tễnh rời sân ở trận thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt; Bradley đứng trước chuỗi trận then chốt để chiếm suất hậu vệ phải trước mốc đầu tháng 12.

Jeremie Frimpong phải nghỉ thi đấu khoảng sáu tuần, mở ra một khoảng thời gian quyết định để Conor Bradley chứng minh mình xứng đáng là lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải của Liverpool trước mốc đầu tháng 12.

Chấn thương của Frimpong và tác động trước mắt

Cuộc đua vị trí hậu vệ phải tại Liverpool trở nên nóng bỏng kể từ khi Frimpong gia nhập. Anh từng được HLV Arne Slot sử dụng linh hoạt, có thời điểm chơi cao hơn cách hiểu truyền thống của một hậu vệ biên. Tuy nhiên, cán cân tạm nghiêng về phía Bradley sau khi Frimpong được xác nhận phải ngồi ngoài thêm sáu tuần và dự kiến chỉ có thể trở lại vào đầu tháng 12.

Theo diễn biến mới nhất, Frimpong đã tập tễnh rời sân trong chiến thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt. Đây là lần thứ hai anh nghỉ dài hạn kể từ khi cập bến đội chủ sân Anfield, sau giai đoạn khoảng một tháng vắng mặt hồi đầu mùa. Như đánh giá được truyền thông Anh nêu, đó là tổn thất đáng kể trong quãng thời gian quan trọng sắp tới.

Frimpong dính chấn thương.

Slot ứng phó: cường độ thi đấu và bài toán chiều sâu

HLV Arne Slot lý giải khó khăn của một số tân binh, trong đó có Frimpong, không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở tần suất thi đấu khắc nghiệt. Ông so sánh: có những cầu thủ chỉ chơi khoảng 34 trận mùa trước, trong khi Liverpool phải đi trọn lịch đấu lên tới 60 trận. Vì thiếu chiều sâu, khi một người vắng mặt, người còn lại dễ bị quá tải; đã có thời điểm Dominik Szoboszlai phải đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải thường xuyên hơn.

Trong bối cảnh ấy, chấn thương tái phát của Frimpong phần nào củng cố nhận định của Slot về áp lực thể lực ở bóng đá Anh – mật độ kiểu “8 ngày 3 trận” là bài kiểm tra nặng. Ngược lại, đây lại là cơ hội để một cầu thủ quen môi trường tập luyện tại Liverpool như Conor Bradley bước lên.

Bradley trước “bài test” sáu tuần

Với Frimpong vắng mặt, Bradley nhiều khả năng được trao toàn quyền kiểm soát hành lang phải trong chuỗi trận tới, bao gồm màn so tài đáng chú ý với Aston Villa. Ở cùng vị trí, Ramsey mới trở lại và cần thêm thời gian bắt nhịp, còn phương án tạm thời như Szoboszlai không thể kéo dài mãi.

Đây là sáu tuần có thể định đoạt vị thế của Bradley tại Liverpool. Nếu anh thể hiện sự ổn định, bền bỉ thể lực và chất lượng thi đấu xuyên suốt giai đoạn lịch dày, cơ hội chiếm suất đá chính là rất rõ ràng.

Conor Bradley có cơ hội chiếm lấy suất đá chính.

Các mốc then chốt của cuộc đua hậu vệ phải

Hiện tại: Frimpong nghỉ khoảng 6 tuần, Bradley có cơ hội đá liên tục.

Đầu tháng 12: Frimpong có thể tái xuất, áp lực cạnh tranh tăng cao.

Giai đoạn giữa: Bradley cần duy trì phong độ để giữ lợi thế khi đối thủ trở lại.

Khi Frimpong trở lại: thế cục thay đổi ra sao?

Nếu tận dụng tốt quãng sáu tuần, Bradley bước vào tháng 12 với tâm thế của người nắm suất đá chính. Khi ấy, Frimpong không chỉ phải chứng minh thể trạng sau chấn thương mà còn đối mặt một Bradley đang tự tin, bên cạnh sự cạnh tranh tiềm tàng từ Szoboszlai và Ramsey.

Trong kịch bản Bradley thành công, Liverpool sẽ giải bài toán cánh phải bằng một phương án trẻ, giàu năng lượng và đã hòa nhập sẵn trong hệ thống. Ngược lại, nếu Bradley không giữ được sự ổn định, cục diện sẽ trở lại trạng thái giằng co khi Frimpong xuất hiện trở lại.