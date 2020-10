Gã thanh niên người Nghệ thuê xe vào Tây Nguyên buôn gỗ rồi cầm cố

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Đặng Anh Tuấn (SN 1985), trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, tháng 2/2020, Đặng Anh Tuấn có ý định vào Đắk Nông làm ăn, kinh doanh gỗ. Tuấn tìm đến Công ty TNHH và dịch vụ Luân Phương (trụ sở 53, đường Trần Hưng Đạo, TP Vinh) để thuê xe tự lái Ford Ranger vào Tây Nguyên, thời hạn 20 ngày với giá 800.000 đồng. Tuấn đặt cọc trước tiền thuê xe 10 triệu đồng kèm một chiếc xe máy Dream để nhận xe cùng giấy tờ xe.

Lái xe vào Đắk Nông làm ăn đến ngày 29/2, hết hạn thuê xe theo hợp đồng, Tuấn xin gia hạn thêm 1 tháng và trả trước 15 triệu đồng cho anh Luân. Sau đó 1 tháng, khi đã hết hạn thuê xe nhưng do việc làm ăn không thuận lợi, Tuấn không có tiền thanh toán và cũng không đưa xe về.

Đối tượng Đặng Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân Cũng thời điểm này, qua tìm hiểu, Tuấn nhập một lô gỗ lớn được cho là gỗ đinh hương về quê để kinh doanh. Tuấn đã mang chiếc xe ô tô trên đến cầm cố cho anh Nguyễn Ngọc Ánh (tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) vay 100 triệu đồng để mua gỗ. Sau khi cầm cố xe, Tuấn mang tiền đi vào TP Hồ Chí Minh mua 2,5 m3 gỗ rồi thuê xe vận chuyển về Diễn Châu. Tuy nhiên khi về đến quê nhà Tuấn phát hiện đây không phải là gỗ đinh hương nên đã cho nhà xe toàn bộ số gỗ trên thay vì tiền thuê xe.



Đầu tháng 5/2020, từ Đắk Nông, Nguyễn Ngọc Ánh gọi điện thúc ép Tuấn trả tiền. Lúc này, Tuấn tiếp tục mang chiếc xe ô tô trên đi cầm cố cho một người khác.

Thông qua Nguyễn Ngọc Ánh giới thiệu, Tuấn cùng vợ chồng Ánh đã đưa chiếc xe cầm cố cho chị Bạch Thị Hằng (xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp) với giá 150 triệu đồng trong vòng 1 tháng. Tuấn nói dối chị Hằng đây là xe của mình do đó người này đã tin tưởng và giao tiền cho Tuấn. Sau khi lấy tiền, Tuấn thanh toán cho Ánh 130 triệu đồng là tiền gốc lẫn lãi trước kia. Tuấn chuyển về cho anh Nguyễn Thành Luân 10 triệu đồng để trả tiền thuê xe. Sau này, Tuấn có vay mượn thêm 5 triệu để đưa cho anh Luân.

Quá hạn trả xe lâu ngày, anh Luân gọi điện cho Tuấn nhưng không được. Lúc này, sự việc Tuấn mang xe đi cầm cố ở Đắk Nông bị lộ, Tuấn về nhà tìm anh Luân viết giấy cam kết và hứa hẹn ngày 17/7 sẽ chuộc xe về. Tuy nhiên, Tuấn tiếp tục biến mất và không có tin tức gì nên anh Luân đã đến cơ quan công an trình báo.

Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc xác minh, tiến hành truy bắt đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cũng đã ra thông báo truy tìm gửi các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc để truy tìm đối tượng.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra, đầu tháng 10, phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Sông Cầu, TP Phú Yên. Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.