Pháp luật

Gã trai có tiền án về ma túy vẫn tiếp tục 'ngựa quen đường cũ'

Từng có một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" nhưng Nguyễn Văn Giang không ăn năn hối cải và lấy đó làm bài học để sửa đổi bản thân mà vẫn “ngựa quen đường cũ”. Đối tượng này vừa bị Công an xã Văn Kiều cùng Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Nghi Lộc (Phòng CSGT Công an Nghệ An) bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.