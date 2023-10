Gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã quay lại làm việc

Trước đó, cuối ngày 5/10, Công ty TNHH Viet Glory đã ra thông báo lần 2 liên quan đến các nội dung đã làm việc ngày 4/10. So với thông báo lần 1, trong thông báo lần này, ban lãnh đạo công ty đã giải thích rõ hơn về một số quy định, quy trình làm việc của công ty.

Cụ thể, kiến nghị, thắc mắc của công nhân về mức áp sản lượng, công ty giải thích: Hiện tại, công ty đã xây dựng định mức lao động thông qua phòng kỹ thuật và phòng IE. Đối với mỗi đơn hàng, bộ phận kỹ thuật sẽ cho một bộ phận công nhân lao động thử làm để tính toán định mức phù hợp với người lao động và khoa học chuyên ngành giày, áp dụng cho tất cả các công ty thuộc tập đoàn. Khi đưa ra bất cứ hình thể nào vào sản xuất đều có bảng tiến độ , ghi rõ sản lượng cho từng ngày, từng bộ phận. Thời gian tới, công ty sẽ tuyên truyền thêm về quy trình, cách tính định mức để người lao động hiểu và thực hiện. Ngày 1/10/2023, để động viên tinh thần và đảm bảo đời sống công nhân, lao động, công ty quyết định tăng mức thưởng sản lượng cho toàn nhà máy (thông báo đã được công bố vào ngày 26/9/2023).

Về vấn đề công nhân hưởng độc hại, công ty cho biết, đã tuân thủ theo quy định của pháp luật để tính phụ cấp. Trong cùng một dây chuyền, không phải tất cả các vị trí làm đều làm công việc độc hại, nên sẽ có người được hưởng, người không. Công ty sẽ tuyên truyền để công nhân biết được vị trí cụ thể được hưởng độc hại.

Thời gian tới, công ty sẽ xem xét một số nội dung như chia phần trăm tiền chuyên cần, khen thưởng sản lượng… Ngoài ra, công ty mong người lao động thông cảm vì tình hình kinh doanh, sản xuất hiện tại rất khó khăn. Trong thời gian tới, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công ty sẽ tiếp tục quan tâm đến các chế độ phúc lợi khác của người lao động.

Lãnh đạo công ty cũng yêu cầu công nhân trở lại làm việc sáng 6/10. Trường hợp công nhân không làm việc thì sẽ tính nghỉ tự do từ chiều 2/10. Sau 5 ngày nghỉ tự do, công ty sẽ thực hiện theo quy định tại Điểm e, Điều 36, Bộ Luật Lao động 2019 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

Như tin đã đưa trước đó, ngày 2/10, sau giờ ăn trưa, hơn 6.000 công nhân Công ty TNHH VietGlory ở xã Diễn Trường (Diễn Châu) không nghỉ trưa mà đồng loạt ra về. Trong ngày hôm đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, làm việc với công nhân và ghi nhận 8 nhóm ý kiến, kiến nghị.

Sáng 4/10, đoàn liên ngành đã đối thoại trực tiếp với công nhân và ban lãnh đạo công ty để làm sáng tỏ một số nội dung kiến nghị. Sau buổi làm việc này, đoàn công tác đề nghị công ty cần sớm ban hành thông báo kết quả làm việc, đồng thời giải thích các nội dung một cách cụ thể (đặc biệt là về sản lượng, thời gian làm việc, thai sản, chế độ độc hại), để tuyên truyền, vận động công nhân sớm trở lại làm việc.

Công ty TNHH VietGlory được thành lập ngày 19/11/2019, theo Giấy chứng nhận số 2902020657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, có địa chỉ tại xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; hiện tại có trên 6.000 công nhân làm việc và công ty đang trong quá trình xây dựng giai đoạn 2. Trước đó, tại công ty này cũng đã xảy ra tình trạng lao động tự ý dừng việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 và 2022. Nguyên nhân chính là vì công nhân muốn tăng lương, rõ ràng về các chế độ; mâu thuẫn lao động... Sau khi có sự tham gia giải quyết của Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, công ty đã thành lập công đoàn cơ sở vào tháng 3 năm 2021.