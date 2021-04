Gần 1.000 phạm nhân được giảm án dịp 30/4

Đồng chí Chánh án cũng ghi nhận sự đóng góp to lớn của Ban Giám thị, lực lượng Cảnh sát quản giáo trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo các phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam và nhà tạm giữ có phạm nhân đang chấp hành án.

Ngày 27/4, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù họp xét giảm án cho phạm nhân theo đề nghị của các cơ quan liên quan. Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị có phạm nhân được xét giảm án.

Ảnh minh họa.

Các đơn vị có phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đợt này như Trại giam số 03, Trại giam số 6 - Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an và của cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An...

Hội đồng đã tiến hành xem xét nghiêm túc, khách quan và công bằng các điều kiện được xét giảm, tính chất mức độ nguy hiểm của từng loại tội phạm, từng vụ án được dư luận quan tâm và quá trình phấn đấu, rèn luyện và cải tạo tiến bộ của từng phạm nhân.



Hội đồng xét giảm án đã quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 906 phạm nhân đủ các điều kiện được giảm.