Thể thao Gần 20 cầu thủ Sông Lam Nghệ An đầu quân cho đội trẻ PVF-CAND Để tham gia Giải hạng Ba Quốc gia 2024, đội trẻ PVF-CAND quyết định mượn gần 20 cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Qua 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải, hầu hết cầu thủ xứ Nghệ đều được ra sân chính thức.

Nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đội 1, Câu lạc bộ PVF-CAND quyết định thành lập thêm đội trẻ PVF-CAND tham gia thi đấu tại giải hạng Ba Quốc gia 2024.

Tuy nhiên, hiện đội trẻ PVF-CAND chỉ còn lại số lượng 12 cầu thủ có thể thi đấu tại giải hạng Ba. Nên để đảm bảo đủ quân số thành lập đội bóng, PVF-CAND quyết định mượn 18 cầu thủ và 1 huấn luyện viên của Sông Lam Nghệ An.

Tại mỗi trận đầu đã qua của đội trẻ PVF-CAND tham gia Giải hạng Ba 2024, đều có 6 - 7 cầu thủ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An ra sân trong đội hình xuất phát. Ảnh: FBNV

Cụ thể, trong số 18 cầu thủ đầu quân cho đội trẻ PVF-CAND dịp này có 13 cầu thủ thuộc đội U19 và 5 cầu thủ thuộc đội U17 Sông Lam Nghệ An. Đáng chú ý, trong số lực lượng của Sông Lam Nghệ An cho mượn có các cầu thủ nổi bật như: Hoàng Minh Hợi, Nguyễn Tấn Minh, Trần Quốc Hòa, Trương Văn Tấn Sang... Đây là những cầu thủ nòng cốt của đội U19 Sông Lam Nghệ An dự kiến tham gia Giải U19 Quốc gia 2025. Ngoài ra, 3 tuyển thủ xứ Nghệ đang thi đấu cho Đội U17 Việt Nam tham gia vòng loại U17 châu Á 2024 là: tiền vệ Bạch Trọng Dương, Lê Tấn Dũng và hậu vệ Trần Đông Thức, cũng được đội trẻ PVF-CAND mượn thi đấu tại Giải hạng Ba.

Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Hiếu thuộc biên chế của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cũng được phía đội bóng ngành Công an mượn trong vai trò là huấn luyện viên trưởng đội trẻ PVF-CAND.

Tiền đạo Trần Quốc Hòa thuộc biên chế U19 SLNA đầu quân cho đội trẻ PVF-CAND. Ảnh: FBNV

Nói về lợi ích khi cho PVF-CAND mượn quân, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chia sẻ: "Việc chúng tôi đồng ý để cho PVF-CAND mượn quân mang đến nhiều lợi ích cho cả trung tâm, lẫn vận động viên. Bởi khi được tham gia giải hạng Ba, các cầu thủ sẽ được cọ xát nhiều hơn, qua đó, tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Ngoài ra, việc được thi đấu tại giải này như là đợt tập huấn cho Đội U19 Sông Lam Nghệ An để chuẩn bị cho Giải U19 Quốc gia 2025".

Giải hạng Ba Quốc gia 2024, quy tụ 16 đội tham gia. Giải được chia thành 2 bảng A và B căn cứ theo khu vực địa lý.

Đội trẻ PVF-CAND sẽ thi đấu tại bảng A cùng các đội: Trẻ Nam Định, Trẻ Đông Á Thanh Hóa, Trẻ Công an Hà Nội, Quảng Ninh FC, Zantino Vĩnh Phúc, Hoài Đức FC, Trung tâm Bóng đá Đào Hà.

Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Cần Thơ, Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Gia Định, Phú Yên, Tây Ninh, Trẻ Đồng Nai, Trẻ Becammex Bình Dương và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tập trung để tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. 5 đội bao gồm 2 đội xếp thứ Nhất, 2 đội thứ Nhì và 1 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất tại 2 bảng sẽ giành quyền tham dự Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2025.

Hiện tại, giải đã trải qua 2 lượt đấu, ở trận ra quân, Đội trẻ PVF-CAND bị Quảng Ninh cầm hòa với tỷ số 0-0; lượt trận thứ 2, Đội trẻ PVF-CAND xuất sắc đánh bại trẻ Nam Định với tỷ số 2-0. Trong đó, cầu thủ Nguyễn Tấn Minh thuộc biên chế U19 Sông Lam Nghệ An ghi 1 bàn, bàn còn lại do hậu vệ Nam Định đá phản lưới nhà.

Cũng tại mỗi trận đầu đã qua của Đội trẻ PVF-CAND, đều có 6 - 7 cầu thủ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An ra sân trong đội hình xuất phát.

Như vậy, với 4 điểm sau 2 lượt trận, hiện Đội trẻ PVF-CAND đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ở lượt trận thứ 3 diễn ra vào ngày 30/10, Đội trẻ PVF-CAND sẽ đối đầu với đội đang dẫn đầu bảng Hoài Đức./.