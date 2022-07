Gần 50 cử tri gửi ý kiến đến đường dây nóng của Kỳ họp HĐND tỉnh

Lĩnh vực quản lý tài nguyên – môi trường

Cử tri Cao Văn Kẻng (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) phản ánh việc thu hồi đất của gia đình ông vào năm 2003 và 2013, tổng diện tích 259 m2 nhưng không có quyết định thu hồi đất và không được bồi thường; mặc dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Cử tri Nguyễn Đình Hoài (xã Văn Sơn, huyện Đô Lương) phản ánh gia đình ông được UBND xã Văn Sơn bán đất trái thẩm quyền năm 2006 nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các cử tri Chu Thị Thanh Tâm, Đinh Thị Thanh, Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Xuân, Chu Văn Tình, Lê Văn Tuấn (xã Hưng Hòa, thành phố Vinh) phản ánh việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu đô thị Việt Lào đã bàn giao cho chủ đầu tư nhưng các gia đình chưa được bồi thường theo quy định. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cử tri Trần Huy Chính (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) phản ánh gia đình ông có thửa đất thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam đi qua với diện tích 3.218 m2, nhưng chưa bồi thường đủ diện tích đã thu hồi.

Cử tri Hồ Diên Thực (xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu giải quyết dứt điểm đơn của ông về việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Trường Tiểu học Quỳnh Lương.

Cử tri Đào Đức Chuyên (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) phản ánh Công ty Khoáng sản Nghệ An tại xã Quỳnh Thuận đã mua cổ phần của Công ty Muối 2, trong đó có 03 mảnh đất với diện tích trên 8000 m2 ngay sát cạnh trường mần non Quỳnh Thuận. Từ khi mua cổ phẩn đến nay đã hơn 10 năm chưa tổ chức sản xuất để hoang hoá, trong khi đó trường mần non Quỳnh Thuận diện tích đất nhỏ hẹp không đủ diện tích để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy học cho các cháu tại xã. Cử tri đã nhiều lần phản ảnh sự việc lên UBND xã, UBND huyện tuy nhiên chưa được giải quyết.

Cử tri Lê Thị Liên (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) đề nghị UBND thành phố Vinh sớm giải quyết cấp đổi bìa đất nông nghiệp cho các hộ dân xóm 10 Hưng Thịnh sát nhập vào phường Vinh Tân.

Cử tri Bùi Quang Thọ (xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn) đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà Phan Thị Tuyết tại thôn Đỉnh Cường, xã Đỉnh Sơn và ông Võ Tiến Lũy tại Thôn 5, xã Khai Sơn.

Cử tri Nguyễn Xuân Học (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) phản ánh tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Nghi Yên, huyện Nghi Lộc; đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và có biện pháp khắc phục.

Lĩnh vực quản lý xây dựng, giao thông, đô thị:

Cử tri Dương Văn Hà (phường Quán Bàu, thành phố Vinh) phản ánh các hộ dân sinh sống tại khu tái định cư dự án đường 72m và dự án Hào thành cổ tại khối 7, phường Quán Bàu từ năm 2016 nhưng đến nay chưa được đặt tên số nhà, ngõ, gây bất tiện cho sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Cử tri Võ Văn Hóa (xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn) kiến nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng bãi rác tập trung và đảm bảo tốt hơn các công trình xây dựng tại xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn để xã sớm về đích nông thôn mới.

Cử tri Hoàng Đức Thắng (xã Nghĩa Hạnh, huyện Tân Kỳ) phản ánh tình trạng xe quá tải thường xuyên lưu thông, làm hư hỏng đường 534D đoạn từ đường mòn Hồ Chí Minh đến cầu Phú Sơn; đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý triệt để.

Cử tri Nguyễn Mỹ Lâm (phường Cửa Nam, thành phố Vinh) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nước sinh hoạt trong thời gian qua và trả lời cụ thể cho người dân được biết về giá nước.

Cử tri Nguyễn Văn Hùng (xã Tân Hương huyện Tân Kỳ) phản ánh tuyến đường cầu Trôi – Làng rào bị hư hỏng, xuống cấp, đã làm mới được khoảng 2 km nhưng đến nay đang tạm dừng thi công. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp tục thi công.

Cử tri Lê Văn Thịnh (phường Lê Lợi, thành phố Vinh) phản ánh tuyến đường 12 m nối từ đường Phan Bội Châu với đường Lý Thường Kiệt đã có kế hoạch đầu tư mở rộng từ năm 2012 đến nay chưa được triển khai. Người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đi lại.

Lĩnh vực giáo dục, nội vụ

Cử tri Nguyễn Thị Mai (xã Minh Thành, huyện Yên Thành) phản ánh bà là giáo viên dạy âm nhạc tại trường tiểu học Minh Thành từ năm 2007, đến năm 2016 bị luân chuyển xuống dạy mầm non, tuy nhiên hiện nay trường tiểu học Minh Thành đang thiếu giáo viên dạy âm nhạc nhưng bà chưa được quay trở lại trường tiểu học theo nguyện vọng.

Cử tri Trần Văn Hùng (phường Lê Lợi, thành phố Vinh) phản ánh việc Kho bạc Nhà nước tỉnh ban hành văn bản tạm thời dừng chi trả lương cho viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập để chờ phê duyệt nguồn tự chủ đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của viên chức, người lao động.

Cử tri Nguyễn Tiến Hạnh (xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) phản ánh hiện nay đã có chủ trương tăng mức trợ cấp cho mẹ Việt Nam anh Hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ, tuy nhiên hiện nay gia đình vẫn chưa được nhận mức trợ cấp mới theo quy định.

Cử tri Võ Văn Hoá (xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn) kiến nghị hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với các hộ có mức sống trung bình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và kiến nghị hỗ trợ kinh phí cho con em đồng bào dân tộc thiểu số được nuôi dưỡng tại Làng SOS khi đi học cao đẳng, đại học.

Cử tri Chu Thị Huế (xã Hưng Hoà, thành phố Vinh phản ánh chồng bà là ông Hoàng Nghĩa Đương mất năm 1995, đến năm 2001 bà đi nộp hồ sơ làm thủ tục nhận chế độ tuất của chồng tại Bảo hiểm thành phố, tuy nhiên hồ sơ của bà không được tiếp nhận và trả lời là gia đình nộp hồ sơ và nhận chế độ 1 lần rồi, thực tế bà và gia đình lại chưa nhận được. Đề nghị Bảo hiểm thành phố kiểm tra lại sự việc, đảm bảo quyền lợi cho công dân.