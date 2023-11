Gặp mặt đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động Nghệ An tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đại biểu.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Ảnh: Thành Duy

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu báo cáo về thời gian, chương trình dự kiến và hoạt động của đoàn Nghệ An tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Ảnh: Thành Duy

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam dự kiến sẽ cho ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Điểm mới trong cách thức tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sẽ tăng cường thảo luận, mở 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn. Các diễn đàn được tổ chức trước ngày đại hội chính thức diễn ra. Đại hội cũng tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và phục vụ đại hội.

Các đại biểu đoàn Nghệ An dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 15 đồng chí (trong đó có 1 đại biểu do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân công sinh hoạt tại đoàn). Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Kha Văn Tám đã thông tin về thời gian, nội dung của đại hội, trong đó có tham gia của đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Cụ thể, tại đại hội này, đoàn Nghệ An sẽ tham gia diễn đàn về công tác quản lý tài chính của Công đoàn và có 2 tham luận tại đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng các đại biểu vinh dự tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng và nhấn mạnh một số nhiệm vụ với đoàn đại biểu. Ảnh: Thành Duy

Thông qua thông tin hoạt động dự kiến của đoàn tại đại hội, đồng chí Ngọc Kim Nam đánh giá, Trung ương rất ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Nghệ An, khẳng định vị thế của Nghệ An nói chung, Công đoàn Nghệ An nói riêng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu trong quá trình dự đại hội chấp hành các nội quy, quy chế, tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động.

Đặc biệt, trên cơ sở đánh giá, nhìn nhận, phân tích từ thực tiễn ở Nghệ An, đoàn cần có các ý kiến về những bất cập hiện nay trong đời sống công nhân như: Xử lý hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động; tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động… để chuyển tải tiếng nói của người lao động Nghệ An lên diễn đàn.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Ảnh: Thành Duy

Chúc đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động Nghệ An đóng góp tích cực, hiệu quả, góp phần làm nên thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Ngọc Kim Nam đề nghị sau đại hội, Liên đoàn Lao động tỉnh sớm triển khai Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả, tổ chức Công đoàn ở Nghệ An ngày càng phát triển.