Gary Neville chê Sesko: 11 trận, 2 bàn cho Man United Neville trên NBC Sports cho rằng Sesko vẫn là dấu hỏi lớn: tiền đạo 22 tuổi mới ghi 2 bàn sau 11 trận, trải qua 5 trận tịt ngòi và mờ nhạt trong trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest.

Gary Neville đặt dấu hỏi lớn về Benjamin Sesko sau chuỗi trận kém thuyết phục trong màu áo Manchester United. Phát biểu trên NBC Sports, cựu danh thủ cho rằng tiền đạo người Slovenia trông lúng túng, đặc biệt ở các pha bóng bổng, và sau 11 lần ra sân mới có 2 bàn – quá ít so với kỳ vọng dành cho một bản hợp đồng đắt giá.

Sesko gây thất vọng lớn.

Neville: Sesko vẫn là dấu hỏi sau 5 trận tịt ngòi

Sau trận hòa 2-2 với Nottingham Forest, Sesko có trận thứ năm liên tiếp không ghi bàn. Neville thẳng thắn: “Tôi vẫn chưa tiến thêm bước nào trong việc đánh giá cậu ấy. Với tôi, mọi chuyện vẫn đang bỏ ngỏ.”

So với những tân binh gây ấn tượng như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo, Neville cho rằng Sesko đang tụt lại: “Cậu ấy trông rất lúng túng. Có một vài pha bóng bổng mà Sesko không làm chủ được nhịp độ hay chạm bóng tốt. Với một bản hợp đồng 80 triệu bảng, bạn có thể nói cậu ấy còn trẻ và cần thời gian thích nghi, nhưng tôi vẫn mong thấy nhiều hơn thế.”

Diễn biến: MU đánh rơi chuỗi thắng, Sesko mờ nhạt

Trước Nottingham Forest, Manchester United sớm dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Casemiro, nhưng để đối thủ lội ngược dòng với các pha lập công của Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona. Phải đến cuối trận, Amad Diallo mới cứu MU bằng bàn gỡ 2-2.

Trong bối cảnh đó, Sesko – được kỳ vọng là mũi nhọn lĩnh xướng hàng công – không để lại dấu ấn rõ rệt, dù có một vài cơ hội trong hiệp một. Sự hiện diện của anh ở khu vực cấm địa chưa đủ sắc bén để tạo khác biệt.

Phân tích chiến thuật: điểm nghẽn ở không chiến và kết nối

Những gì Neville chỉ ra phản ánh hai vấn đề cốt lõi: xử lý các tình huống bóng bổng và nhịp chạm đầu tiên. Khi không kiểm soát tốt điểm rơi và nhịp độ, trung phong sẽ khó giữ được quyền kiểm soát ở pha bóng 50-50, từ đó làm suy giảm khả năng làm tường hoặc thu hút trung vệ đối phương. Với một đội bóng phụ thuộc nhiều vào chuyển đổi trạng thái, từng nhịp chạm của tiền đạo cắm có thể quyết định tốc độ lên bóng.

Ở khía cạnh kết nối, Sesko cần cải thiện sự hòa nhập với tuyến dưới và các mũi công xung quanh. Khả năng phối hợp bước một – từ chọn vị trí đón bóng đến nhả ra đúng đà – là mảnh ghép then chốt để mở ra khoảng trống cho đồng đội. Việc “lúng túng” như Neville mô tả khiến những pha triển khai dễ bị bẻ gãy trước khi MU kịp đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Áp lực giá trị chuyển nhượng và so sánh tân binh

Sesko gia nhập Old Trafford từ RB Leipzig với mức phí 74 triệu bảng. Kỳ vọng đi kèm con số ấy luôn khắc nghiệt, trong khi Neville trong phát biểu nhắc tới mức “80 triệu bảng” để nhấn mạnh áp lực. Sự đối chiếu với Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo cho thấy tiêu chuẩn đánh giá ở Ngoại hạng Anh rất rõ ràng: tính hiệu quả tức thời và sự thích nghi nhanh.

Thống kê đáng chú ý

11 lần ra sân cho Manchester United, ghi 2 bàn.

5 trận liên tiếp không ghi bàn.

Chuyển đến từ RB Leipzig với mức phí 74 triệu bảng; Neville nhắc đến “80 triệu bảng” trong phát biểu trên NBC Sports.

Manchester United đứng thứ 7 tại Ngoại hạng Anh.

Hòa Nottingham Forest 2-2: Casemiro mở tỷ số; Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona ghi cho Forest; Amad Diallo gỡ hòa cuối trận.

Tác động lên cuộc đua và bài toán cho hàng công MU

Trận hòa khiến MU bỏ lỡ cơ hội nối dài mạch thắng lên bốn trận. Phía trước là lịch đấu khốc liệt – bao gồm cuộc đối đầu Tottenham – càng gia tăng sức nặng lên vai Sesko. HLV Amorim và người hâm mộ chờ đợi nhiều hơn từ tiền đạo 22 tuổi, không chỉ bàn thắng mà còn là sự hòa nhập và khả năng tạo đột biến.

Nếu không sớm cải thiện chất lượng xử lý và tần suất tác động lên trận đấu, Sesko đối mặt nguy cơ trở thành một bản hợp đồng gây thất vọng ở Old Trafford – nơi kỳ vọng luôn song hành cùng áp lực.