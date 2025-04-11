Man Utd và cơ hội vàng chuyển nhượng Samuel Aghehowa Man Utd thiếu số 9 thuần khi Zirkzee có thể rời đội. Samuel Aghehowa, 21 tuổi, ghi 36 bàn/56 trận cho FC Porto, có điều khoản giải phóng 84 triệu bảng.

Man Utd đứng trước cơ hội then chốt ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng: chiêu mộ Samuel Aghehowa từ FC Porto. Tiền đạo 21 tuổi đã ghi 36 bàn sau 56 trận trên mọi đấu trường và từng lập cú đúp trong trận hòa 3-3 với Man Utd ở Europa League. Trong bối cảnh thiếu chiều sâu ở vị trí số 9, đây là mảnh ghép có thể định hình lại hàng công của đội bóng do HLV Ruben Amorim dẫn dắt.

Nỗi lo số 9 và mục tiêu Champions League

Dù những tín hiệu tích cực đã trở lại tại Old Trafford, với chuỗi trận khởi sắc và đóng góp của các tân binh như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Man Utd vẫn còn khoảng trống ở vị trí trung phong. Một năm vắng bóng ở đấu trường châu Âu đã là thảm họa; kịch bản kéo dài thành hai năm liên tiếp là điều không thể chấp nhận với một CLB như Man Utd.

Đáng chú ý, dù đã chi gần 225 triệu bảng cho hàng công, đội hình hiện tại chỉ có Benjamin Sesko là trung phong đúng nghĩa đang hòa nhập tốt. Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ ra đi, khiến Man Utd thiếu phương án dự phòng cũng như sự cạnh tranh nội bộ ở vị trí số 9 — điều mà hầu hết các đội bóng đua suất châu Âu đều sở hữu.

Hồ sơ Samuel Aghehowa: bằng chứng từ số liệu

Aghehowa là một tài năng trẻ nổi bật của bóng đá thế giới. Khi mới 19 tuổi, anh ghi 8 bàn sau 35 trận tại La Liga cho Alaves, trước khi bùng nổ tại Bồ Đào Nha với 36 bàn sau 56 lần ra sân cho FC Porto.

Samuel Aghehowa là cơ hội Man Utd không nên bỏ qua.

Điểm nhấn thuyết phục nhất đến từ chính cuộc đối đầu trực diện. Ở trận hòa 3-3 kịch tính tại Europa League mùa trước, Aghehowa lập cú đúp vào lưới Man Utd, cho thấy bản năng dứt điểm và khả năng tận dụng khoảng trống trong những khoảnh khắc áp lực cao.

Samuel Aghehowa từng tỏa sáng khi đối đầu Man Utd.

Phù hợp nhu cầu chiến thuật của Man Utd

Aghehowa sở hữu tốc độ, sức mạnh thể chất và khả năng ghi nhiều kiểu bàn thắng — từ chớp thời cơ trong vòng cấm đến những pha dứt điểm sau khi tự tạo không gian. Cựu tuyển trạch viên Atletico Madrid, Javier Vidales, mô tả: “Aghehowa không chỉ là một tiền đạo khỏe mạnh biết làm tường và phân phối bóng. Cậu ấy đóng vai trò của hai tiền đạo: một tiền đạo mục tiêu thu hút hậu vệ và một tiền đạo di động tìm kiếm khoảng trống”.

Chính sự “hai trong một” đó là điều Man Utd còn thiếu. Cầu thủ 21 tuổi có thể tạo ra cạnh tranh trực tiếp với Benjamin Sesko, đồng thời cung cấp phương án biến hóa khi đội cần một mũi nhọn làm tường hoặc một tiền đạo tấn công khoảng trống ở phía sau lưng hàng thủ.

Thị trường và chi phí: thời điểm để hành động

Aghehowa đang thu hút sự quan tâm của các đội bóng lớn như Tottenham và Aston Villa. Anh được cho là có điều khoản giải phóng trị giá 84 triệu bảng. Dù vậy, khả năng đàm phán một mức phí thấp hơn vẫn rộng mở nếu Man Utd hành động quyết đoán trong tháng Giêng.

Một chữ ký như vậy không chỉ bù đắp sự thiếu hụt nhân sự nếu Joshua Zirkzee ra đi, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về tham vọng trở lại đỉnh cao, hướng tới mục tiêu giành vé Champions League ngay mùa này.

Kết nối nhu cầu với cơ hội

Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng thường khan hiếm lựa chọn chất lượng. Nhưng Aghehowa là ngoại lệ hiếm: thành tích rõ ràng, độ tuổi phát triển và hồ sơ thi đấu thuyết phục trước Man Utd. Với yêu cầu tăng cường số 9 để duy trì đà tiến bộ dưới thời HLV Ruben Amorim, đây là cơ hội vàng mà Man Utd khó có thể bỏ qua.