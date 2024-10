Thị trường Giá cà phê hôm nay 1/11/2024: Quay đầu tăng 600 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 1/11 trong nước nằm ở mức 108,800 - 109,200 đồng/kg, quay đầu tăng 600 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tuần này liên tục tăng giảm thất thường

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 108,800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 109,200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 109,100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 109,200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 109,100 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 109,100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 109,000 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 109,100 đồng/kg.

Từ đầu năm 2024, giá cà phê nhân liên tục tăng, vượt qua mốc 100.000 đồng/kg, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này mang đến niềm vui cho người trồng cà phê tại Đắk Nông, khi mức giá tăng cao đã góp phần cải thiện đời sống của họ đáng kể.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, diện tích cà phê toàn tỉnh năm 2024 là khoảng 143.000 ha, trong đó diện tích đang thu hoạch là 131.000 ha. Năng suất trung bình ước tính khoảng 26,2 tạ/ha, với tổng sản lượng dự kiến đạt 343.540 tấn, giảm 1,51 tạ/ha so với năm 2023, và tổng sản lượng giảm khoảng 16.000 tấn. Nguyên nhân chính là do đợt nắng nóng và thiếu nước kéo dài vào những tháng đầu năm, trùng với giai đoạn cà phê ra hoa, đậu quả, làm nhiều vườn cà phê héo lá, khô hoa, quả non, dẫn đến giảm năng suất và sản lượng.

Mặc dù năng suất và sản lượng có phần giảm so với năm trước, việc giá cà phê tăng liên tục và chất lượng cà phê được cải thiện đã giúp người trồng cà phê tại Đắk Nông cải thiện kinh tế, có thêm vốn để tái đầu tư và chăm sóc cây cà phê tốt hơn. Điều này cũng giúp họ kiên định với cây cà phê, không phải chuyển sang các loại cây trồng khác.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 giảm 37 USD/tấn, ở mức 4,416 USD/tấn, giao tháng 1/2025 giảm 39 USD/tấn, ở mức 4,324 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giảm 2,55 cent/lb, ở mức 247,05 cent/lb, giao tháng 3/2025 giảm 2,45 cent/lb, ở mức 246,60 cent/lb.

Báo cáo của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) về kim ngạch xuất khẩu cà phê niên vụ 2023-2024 (từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024) cho thấy, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,46 triệu tấn cà phê, giảm hơn 12,1% so với niên vụ 2022-2023. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm, giá trị kim ngạch vẫn tăng mạnh nhờ giá cà phê tăng cao.

Theo VICOFA, trị giá xuất khẩu cà phê tăng hơn 33% so với niên vụ trước, đạt hơn 5,4 tỷ USD. Việc giá cà phê tăng cao đã giúp bù đắp cho sự sụt giảm về sản lượng, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm qua. Đây là dấu hiệu tích cực cho người trồng cà phê và ngành cà phê nói chung.

Trong niên vụ 2023-2024, giá cà phê tại Việt Nam liên tục lập đỉnh, đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Theo khảo sát của PV Tiền Phong vào ngày 30/10, giá cà phê nguyên liệu tại Tây Nguyên dao động từ 105-109 triệu đồng/tấn, trong khi cùng thời điểm năm trước chỉ khoảng 58-59 triệu đồng/tấn. VICOFA dự báo, giá cà phê trong niên vụ 2024-2025 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.