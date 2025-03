Thị trường Giá cà phê hôm nay 10/3/2025: Tuần tăng bất ổn Giá cà phê hôm nay 10/3 trong nước nằm ở mức 129,000 - 129,800 đồng/kg. Giá cà phê tăng nhẹ từ 100 - 1500 đồng/kg so với tuần trước. Mặc dù giảm đến 5,000 trong 3 phiên giao dịch vào cuối tuần

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/3/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 129,000 - 129,800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 129,800 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 129,800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 129,600 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 129,000 đồng/kg.

Măc dù trong 3 ngày cuối tuần trước, giá cà phê giảm đến 5000 đồng/kg. Nhưng tính chung tuần qua giá cà phê vẫn cao hơn so với tuần trước.

Trong đó, giá cà phê tại Lâm Đồng tăng mạnh nhất 1,500 đồng/kg so với tuần trước. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai chỉ tăng nhẹ 100 đồng/kg so với tuần trước. Còn tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua tăng 300 đồng/kg so với tuần trước.

Giá cà phê đã tăng mạnh chạm mốc kỷ lục 135,000 đồng/kg vào ngày 5/3. Nguyên nhân chính đến từ thông tin tồn kho cà phê tại Brazil giảm xuống mức thấp kỷ lục, gây lo ngại về nguồn cung. Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, giá cà phê giảm mạnh khi xuất hiện thông tin tích cực về thời tiết. Cả Brazil và Việt Nam đều ghi nhận có mưa, giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Dù thị trường có nhiều biến động, giá cà phê thế giới vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ so với tuần trước.

Tại Sàn giao dịch London, giá cà phê robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 chốt tuần ở mức 5353 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn (tương đương 0,4%). Hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng tăng 28 USD/tấn (tương đương 0,5%), lên mức 5318 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica tăng mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 3% (tương đương 11,4 US cent/pound), lên 384,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2025 tăng 3,5% (12,7 US cent/pound), chốt ở mức 377,4 US cent/pound.

Sự biến động của đồng USD trong tuần qua đã tác động đến thị trường cà phê. Đồng Real Brazil tăng 2,6% so với USD trong tuần đầu tiên của tháng 3, góp phần hỗ trợ giá cà phê quốc tế.

Khi kỳ nghỉ lễ Carnival của Brazil sắp kết thúc, hoạt động sản xuất và xuất khẩu tại quốc gia này dự kiến sẽ gia tăng. Điều này có thể tác động đến nguồn cung cà phê toàn cầu trong thời gian tới.