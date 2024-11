Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/11/2024: Tăng mạnh đến 2,800 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 13/11 trong nước nằm ở mức 109,700 - 109,900 đồng/kg, giá cà phê tăng mạnh từ 2,700 đến 2,800 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê Đắk Nông tiến sát 110,000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 109,800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 109,700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 109,600 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 109,900 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 109,800 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 109,700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 109,600 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 109,700 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa đang ở mức cao kỷ lục ngay trong vụ thu hoạch, khiến tình trạng trộm cắp cà phê gia tăng. Gần đây, nhiều nơi đã ghi nhận các vụ trộm hái cà phê của nông dân, đáng lo hơn là tại Gia Lai, có kẻ gian còn phá hoại vườn cà phê bằng cách chặt cây, bẻ cành, gây thiệt hại lâu dài.

Tại Đắk Nông, tình trạng trộm cắp cà phê xảy ra hằng năm, năm nay với giá cà phê tăng cao, người dân càng lo lắng. Trước tình hình này, công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ cà phê cho người dân.

Công an các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tăng cường an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê, tập trung vào việc tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm của người dân.

Bằng nhiều hình thức, lực lượng công an đã cảnh báo người dân về các thủ đoạn trộm cắp để tăng cường cảnh giác. Công an cũng thực hiện quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm vắng, đặc biệt với lao động tự do từ nơi khác đến hái cà phê thuê.

Công an đã tuyên truyền và yêu cầu các đại lý, điểm thu mua nông sản ký cam kết không mua cà phê không rõ nguồn gốc. Các xã, phường, thị trấn cũng lập các tổ bảo vệ nông sản và tổ tuần tra hoạt động thường xuyên để bảo vệ tài sản cho người dân.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 120 USD/tấn, ở mức 4,596 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 94 USD/tấn, ở mức 4,506 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 7,75 cent/lb, ở mức 263,95 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 7,75 cent/lb, ở mức 263,60 cent/lb.

Xuất khẩu cà phê từ Việt Nam đang chậm lại, khiến nguồn cung cà phê toàn cầu trở nên khan hiếm hơn và góp phần đẩy giá tăng. Bên cạnh đó, thời tiết gần đây ở cả Brazil và Việt Nam cũng làm dấy lên lo ngại về vụ thu hoạch sắp tới ở hai quốc gia này.

Trong tháng 10/2024, Brazil đã xuất khẩu 4,57 triệu bao cà phê nhân xanh (mỗi bao 60 kg) - con số cao kỷ lục hàng tháng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất cà phê Brazil dự kiến sẽ giảm tốc độ bán trong thời gian tới để chờ đợi thông tin chính xác hơn về quy mô vụ mùa mới, với những dự báo đáng tin cậy đầu tiên sẽ có vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ chính sách của ông Trump sau khi ông tuyên bố thắng cử Tổng thống Mỹ. Điều này có thể khiến dòng vốn đổ vào các sàn giao dịch, bao gồm cả thị trường cà phê, và tạo đà tăng giá trong tuần này.

Một yếu tố quan trọng khác có thể ảnh hưởng lớn đến giá cà phê tuần tới là quyết định của EU vào ngày 13-14/11 về thời gian thực thi Quy định chống phá rừng châu Âu (EUDR).