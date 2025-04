Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/4/2025: Xu hướng tăng trở lại Giá cà phê hôm nay 14/4 trong nước nằm ở mức 123,700 - 125,000 đồng/kg. Giá cà phê đang trở lại xu hướng tăng khi cơn bão thuế quan đi qua. Tuy nhiên, thị trường cà phê khép lại tuần giao dịch giảm gần 2% so với tuần trước

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/4/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 123,700 - 125,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 125,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 125,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 125,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 123,700 đồng/kg.

Tuần qua, giá giao dịch cà phê trên thị trường nội địa đã có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất 3 tháng là 116,000 đồng/kg vào ngày 9/4 do lo ngại thuế đối ứng của Mỹ.

Tuy nhiên, thị trường sau đó đã phục hồi trở lại khi ông Trump thông báo tạm hoãn áp thuế này trong 90 ngày. Giá cà phê theo đó tăng tổng cộng 7,000 đồng/kg trong 3 ngày cuối tuần.

Dù vậy, tổng kết tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên vẫn giảm gần 2%. Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông giảm mạnh 2,200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2,000 đồng/kg, tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2,300 đồng/kg so với tuần trước.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng diễn biến tương tự, mặc dù phục hồi vào cuối tuần nhưng giá giao dịch vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất:

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 5.099 USD/tấn, giảm 0,3% (13 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 giảm 1,1% (56 USD/tấn), đạt 5.049 USD/tấn.

Còn trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2025 giảm 1,6% (5,7 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 360 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 biến động mạnh hơn khi giảm 2,7% (9,7 US cent/pound), về mốc 353,6 US cent/pound.

Ông Phùng Văn Sâm, Chủ tịch HĐQT Hanfimex Group – một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nông sản, cho rằng đợt giảm giá cà phê lần này chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý, chứ không phải do cung cầu thực tế. Việc Mỹ tạm hoãn áp thuế trong 90 ngày và áp mức thuế 10% đồng đều cho tất cả các nước xuất khẩu cà phê không gây ảnh hưởng lớn, ít nhất là cho tới khi Brazil bước vào vụ thu hoạch vào khoảng tháng 7.

Không chỉ Việt Nam, sản lượng cà phê trên toàn cầu cũng đang sụt giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ở trong nước, những năm gần đây giá cà phê xuống thấp khiến nhiều nông dân chuyển đổi cây trồng, chuyển sang trồng sầu riêng hoặc các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, dẫn tới tổng sản lượng cà phê tiếp tục giảm.

Thực tế này đã được ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, xác nhận. Ông cho biết, ở vụ trước, lần đầu tiên lượng cà phê tồn kho của công ty chỉ đủ bán đến tháng 5/2024, trong khi các năm trước đó luôn kéo dài đến vụ thu hoạch mới, thậm chí còn dư sang tháng 10 hàng năm.