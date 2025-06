Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/6/2025: Tăng nhẹ trở lại Giá cà phê hôm nay 14/6 trong nước nằm ở mức 112,300 - 113,000 đồng/kg, Giá cà phê tăng nhẹ trở lại từ 800 đến 1,000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê robusta đã phục hồi nhẹ từ đáy 1 tuần nhờ hoạt động mua bù bán

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại, dao động trong khoảng 112,300 - 113,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113,000 đồng/kg. Tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 112,800 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 112,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 112,300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đang ghi nhận tín hiệu phục hồi nhẹ sau nhiều ngày lình xình. Tuy nhiên, xu hướng giá vẫn chưa xác lập rõ ràng và được đánh giá là đang trong giai đoạn "dò định hướng", do đó cần theo dõi chặt chẽ các biến động trong ngắn hạn.

Các chuyên gia khuyến nghị nông dân nên thận trọng trong việc bán ra, ưu tiên phân phối hàng hóa theo từng đợt thay vì xả hàng ồ ạt, nhằm tránh rủi ro khi giá có thể bất ngờ giảm sâu.

Với các doanh nghiệp xuất khẩu, việc chốt giá sớm các hợp đồng giao hàng quý III được xem là biện pháp phòng vệ rủi ro hợp lý trong bối cảnh giá thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê robusta đã phục hồi nhẹ từ đáy 1 tuần nhờ hoạt động mua bù bán (short-covering) và lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt. Theo dữ liệu ngày 12/6, tồn kho cà phê robusta được giám sát bởi ICE đã giảm xuống chỉ còn 5.184 lô, thấp nhất trong 3 tuần.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới giảm mạnh trên hai sàn:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 7/2025: Giảm 111 USD/tấn, còn 4,286 USD/tấn.

Giao tháng 9/2025: Giảm 136 USD/tấn, còn 4,178 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 7/2025: Giảm 3,9 cent/lb, còn 343,9 cent/lb.

Giao tháng 9/2025: Giảm 5,65 cent/lb, còn 339,65 cent/lb.

Tại Brazil, các nhà sản xuất tại vùng Cerrado Mineiro đang thử nghiệm trồng giống robusta nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và rủi ro môi trường.

Theo báo cáo mới nhất từ Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), sản lượng cà phê cả nước trong năm 2025 ước đạt 55,3 triệu bao (loại 60 kg), tăng 0,5% so với dự báo tháng trước. Mức tăng nhẹ này đến từ việc mở rộng diện tích canh tác (+1,3%) bù đắp cho mức sụt giảm năng suất (-0,8%).

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, tổng sản lượng cà phê Brazil dự kiến giảm 3,1%, chủ yếu do sản lượng arabica sụt giảm. IBGE dự báo sản lượng arabica năm nay đạt khoảng 37,2 triệu bao, tăng 0,6% so với ước tính trước đó nhưng vẫn thấp hơn 7% so với năm 2024, do rơi vào chu kỳ "năm thấp" của giống này.

Ngược lại, sản lượng robusta năm nay được dự báo tăng mạnh, đạt 18,1 triệu bao, tăng 5,9% so với năm ngoái, nhờ cả năng suất và diện tích thu hoạch đều được mở rộng.