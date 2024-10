Thị trường Giá cà phê hôm nay 15/10/2024: Tăng giảm trái chiều 100 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 15/10 trong nước nằm ở mức 113,100 - 113,600 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tăng giảm trái chiều biên độ 100 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113,100 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 113,600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 113,500 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 113,600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 113,500 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 113,500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 113,400 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 113,500 đồng/kg.

Trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 51.369 tấn cà phê, thu về 286,9 triệu USD, giảm so với tháng trước nhưng tăng so với năm ngoái. Tổng xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2024 đạt 1,1 triệu tấn, với giá trị 4,31 tỷ USD, giảm về lượng nhưng tăng về giá trị so với năm 2023.

Giá xuất khẩu bình quân trong 9 tháng đầu năm là 3.896 USD/tấn, tăng 56% so với năm trước. Tháng 9 ghi nhận mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất từ trước tới nay là 5.469 USD/tấn.

EU là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 39% tổng khối lượng và 38% tổng giá trị, với 431.231 tấn và trị giá gần 1,64 tỷ USD. Xuất khẩu cà phê sang các nước như Đức, Italy, Bỉ, Pháp giảm do hạn chế nguồn cung, nhưng giá trị vẫn tăng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 48 USD/tấn, ở mức 4,876 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 78 USD/tấn, ở mức 4,756 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 6,15 cent/lb, ở mức 258,20 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 5,80 cent/lb, ở mức 256,55 cent/lb.

Giá cà phê toàn cầu giảm, bất chấp thông tin từ ICO về mức xuất khẩu kỷ lục. Trong 11 tháng, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 110 triệu bao, phản ánh nguồn cung dồi dào.

Cà phê Robusta toàn cầu tăng 5,6% so với năm trước, với Brazil, Ấn Độ và Indonesia là những nước đóng góp lớn. Xuất khẩu cà phê Robusta từ ba nước này trong tháng 8/2024 tăng 36% so với năm trước.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 12,1%, chỉ còn 24,09 triệu bao, cho thấy sự sụt giảm thực sự trong nguồn cung. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm, giá xuất khẩu cà phê tăng đã giúp Việt Nam đạt doanh thu kỷ lục 4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.