Thị trường Giá cà phê hôm nay 9/10/2024: Trong nước giảm mạnh 2,500 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 9/10 trong nước nằm ở mức 113,000 - 113,600 đồng/kg, giá cà phê giảm mạnh 2,500 đồng/kg tại các địa phương so với hôm qua. Việt Nam sắp vào vụ thu hoạch khiến thị trường cà phê trực tuyến giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113,000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 113,600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 113,500 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 113,600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 113,500 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 113,500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 113,400 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 113,500 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Trung bình (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 113,600 -2,500 Lâm Đồng 113,000 -2,500 Kon Tum 113,500 -2,500 Gia Lai 113,500 -2,500 Đắk Nông 113,600 -2,500

Trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu được 52.464 tấn cà phê, thu về 287 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 31,2% và doanh thu giảm 28,7%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 3% và doanh thu tăng đáng kể 70,1%.

Trong quý III của năm nay, tổng lượng xuất khẩu cà phê là 214.935 tấn, với doanh thu 1,12 tỷ USD. So với quý III của năm 2023, lượng xuất khẩu giảm 12,1% nhưng doanh thu lại tăng 52,6%. Tính đến 9 tháng đầu năm 2024, tổng lượng xuất khẩu cà phê ước tính đạt 1,1 triệu tấn, với doanh thu gần 4,3 tỷ USD. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm 11,5%, doanh thu lại tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước nhờ giá cà phê tăng cao.

Giá xuất khẩu bình quân của cà phê trong 9 tháng đầu năm là 3.889 USD/tấn, tăng 55,7% so với năm trước. Riêng trong tháng 9, giá xuất khẩu bình quân đạt mức kỷ lục 5.469 USD/tấn, tăng 3,6% so với tháng trước và 65,2% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường cà phê trong nước hiện tại không sôi động do các nhà buôn đang chờ đợi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới 2024-2025.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 10 USD/tấn, ở mức 4,878 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 15 USD/tấn, ở mức 4,675 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 1,95 cent/lb, ở mức 246,60 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 1,95 cent/lb, ở mức 245,30 cent/lb.

Báo cáo của Mordor Intelligence cho biết thị trường cà phê toàn cầu có giá trị ước tính khoảng 132,13 tỷ USD vào năm 2024. Dự đoán thị trường sẽ tăng lên 166,39 tỷ USD vào năm 2029, với mức tăng trưởng hàng năm là 4,72% từ 2024 đến 2029.

Sự phổ biến của việc uống cà phê như một thức uống hàng ngày, đặc biệt trong giới trẻ ở các quốc gia như Ấn Độ, Ý, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Philippines, đang thúc đẩy thị trường cà phê phát triển.

Sự gia tăng thu nhập và quá trình đô thị hóa cũng góp phần vào sự tăng trưởng này. Các lợi ích sức khỏe từ việc uống cà phê, bao gồm việc giảm nguy cơ tiểu đường, khả năng đốt cháy chất béo và cung cấp năng lượng từ caffeine, cũng là những yếu tố thúc đẩy thị trường.