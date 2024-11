Thị trường Giá cà phê hôm nay 19/11/2024: Tăng nhẹ 300 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 19/11 trong nước nằm ở mức 113,100 - 113,700 đồng/kg, tăng nhẹ từ 300 đến 400 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê đồng loạt vượt mốc 113,000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113,100 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 113,500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 113,600 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 113,700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 113,600 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 113,500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 113,400 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 113,500 đồng/kg.

Giá cà phê hiện nay đã vượt 100,000 đồng/kg, mang lại niềm vui cho bà con. Tuy nhiên, người dân lo ngại về tình trạng trộm cắp cà phê trong mùa thu hoạch.

Để đối phó với vấn nạn này, công an các địa phương tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các biện pháp đồng bộ, tập trung vào việc tuần tra ban đêm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho vườn cà phê. UBND huyện Di Linh đã yêu cầu công an phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát và tổ chức tuần tra tại các khu vực vườn cà phê và tuyến giao thông, đặc biệt là những khu vực ít dân cư.

Công an huyện Lâm Hà cũng đã chỉ đạo các trưởng công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra 24/24 giờ, tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao về an ninh, đặc biệt trong thời gian cao điểm thu hoạch cà phê. Hệ thống camera an ninh cũng được sử dụng hiệu quả để phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 6 USD/tấn, ở mức 4,779 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 20 USD/tấn, ở mức 4,719 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 1,55 cent/lb, ở mức 283,35 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 1,75 cent/lb, ở mức 285,05 cent/lb.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, lần đầu tiên trong 30 năm, giá cà phê Việt Nam trở thành đắt nhất thế giới. Có thời điểm, giá cà phê Robusta còn vượt qua cà phê Arabica. Trong niên vụ này, giá cà phê trên sàn London cũng lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 USD/tấn.

Niên vụ 2023-2024 được coi là một "niên vụ thần kỳ" của ngành cà phê Việt Nam, khi sản lượng xuất khẩu chưa đến 1,5 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD. Giá cà phê tăng cao, ghi nhận nhiều kỷ lục về giá và xuất khẩu, và cà phê Việt Nam ngày càng quan trọng trên thị trường thế giới.

Nguyên nhân thành công này chủ yếu đến từ việc nông dân sản xuất cà phê chất lượng với sản lượng vừa đủ, giúp duy trì giá cao. Tuy nhiên, bước sang niên vụ 2024-2025, giá cà phê giảm liên tục, khiến việc tiêu thụ cà phê tại các vùng trồng trở nên khó khăn.

Dù vậy, giá cà phê dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong niên vụ 2024-2025, do sản lượng giảm khoảng 15% so với niên vụ trước. Ngành nông nghiệp dự báo xuất khẩu cà phê năm nay sẽ đạt mục tiêu trên 5 tỷ USD.