Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/11/2024: Cuối tuần giảm nhẹ 200 đồng Giá cà phê hôm nay 17/11 trong nước nằm ở mức 112,800 - 113,400 đồng/kg, giảm nhẹ cuối tuần từ 100 đến 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 112,800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 113,200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 113,100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 113,400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 113,300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 113,100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 113,000 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 113,100 đồng/kg.

Hiện nay, dù giá cà phê đang ở mức cao và đúng mùa thu hoạch, mức tăng giá nhẹ vẫn là điều bất ngờ. Tuy nhiên, việc thu mua cà phê gặp nhiều khó khăn do tâm lý người trồng kỳ vọng giá sẽ tăng vào cuối năm, nên không muốn bán sớm.

Thêm vào đó, nhiều nhà vườn vừa có nguồn thu từ các sản phẩm khác như sầu riêng và hồ tiêu nên tài chính dồi dào. Một số còn quay sang mua cà phê dự trữ như một khoản đầu tư, khiến nguồn cung không dồi dào như các năm trước, dù đang vào cao điểm thu hoạch. Điều này góp phần đẩy giá cà phê lên cao hơn.

Thời điểm này, nông dân tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đã bắt đầu vụ thu hoạch cà phê với sản lượng chưa lớn nhưng giá cả đang ổn định ở mức cao. Tuy nhiên, tại Đắk Nông, nhiều nông dân lo thiếu nhân công, sợ mất trộm hoặc giá giảm, nên đã thu hái đồng loạt khi tỷ lệ quả chín chưa đạt yêu cầu. Việc này làm ảnh hưởng đến chất lượng cà phê.

Để đảm bảo thu hái, sơ chế và bảo quản cà phê đúng kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông đã hướng dẫn nông dân và các địa phương chủ động về thời gian và nhân lực. Theo khuyến nghị, cà phê chỉ nên thu hoạch khi tỷ lệ quả chín đạt từ 80 - 90%. Đồng thời, người dân cần tránh hái cả chùm trái lẫn với lá và cành nhỏ, nhằm bảo vệ chất lượng cành dự trữ cho niên vụ tiếp theo.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 giảm 4 USD/tấn, ở mức 4,773 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 4 USD/tấn, ở mức 4,699 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 2,85 cent/lb, ở mức 281,80 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 3,90 cent/lb, ở mức 283,30 cent/lb.

Giá cà phê trên hai sàn giao dịch phái sinh tuần này tăng mạnh, với arabica đạt đỉnh cao nhất trong 13 năm và robusta chạm mức cao nhất trong một tháng. Đà tăng này chủ yếu do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi ở Brazil và tiến độ thu hoạch chậm tại Việt Nam.

Tại Brazil, các nhà sản xuất đang giữ lại cà phê với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Kỳ vọng này được thúc đẩy bởi tình hình bất ổn của vụ cà phê 2024-2025, vốn đã chịu tác động nặng nề từ đợt hạn hán kéo dài. Dự báo thời tiết khô nóng tiếp tục tại bang Minas Gerais, khu vực sản xuất arabica lớn nhất nước này, càng làm tăng lo ngại và đẩy giá arabica lên cao.

Tại Việt Nam, thời tiết xấu trong thời gian qua đã làm chậm tiến độ thu hoạch, dù hiện đang là giai đoạn cao điểm của mùa vụ.

Ngoài ra, dù EU quyết định lùi thời hạn thực thi quy định EUDR thêm một năm, thị trường vẫn duy trì đà tăng. Lý do là các nhà đầu cơ đã đẩy giá cà phê lên cao, trong khi nông dân Brazil siết chặt nguồn cung do đồng nội tệ yếu so với USD.