Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/11/2024: Giá cà phê tăng nhẹ trước giờ phán quyết Giá cà phê hôm nay 14/11 trong nước nằm ở mức 110,100 - 110,400 đồng/kg, tăng nhẹ từ 300 đến 600 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê duy trì đà tăng trương khi chờ quyết định về thời gian thực thi EUDR.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 110,100 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 110,300 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 110,200 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 110,400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 110,300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 110,300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 110,200 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 110,300 đồng/kg.

Hiện nay, nông dân ở các huyện của tỉnh Gia Lai đang bước vào đầu vụ thu hoạch cà phê. Giá cà phê tươi tại địa phương dao động từ 22.000-25.000 đồng/kg, trong khi cà phê nhân đạt mức kỷ lục hơn 109.000 đồng/kg, khiến bà con rất phấn khởi.

Khu vực Tây Nguyên có hơn 600.000 ha cà phê, trong đó Gia Lai có hơn 100.000 ha, tập trung tại các huyện Đăk Đoa, Ia Grai, Chư Prông, Chư Păh, Mang Yang, Đức Cơ, Kbang, Chư Sê và Chư Pưh. Diện tích cà phê kinh doanh khoảng 87.000 ha.

Sau nhiều năm chịu cảnh mất mùa hoặc giá thấp, niên vụ cà phê 2023-2024 đã khởi sắc với giá và năng suất tăng cao. Tuy nhiên, người trồng cà phê ở Gia Lai vẫn lo lắng vì tình trạng trộm cắp cà phê diễn ra phổ biến.

Ông Nguyễn Đức Tấn, Chủ tịch UBND xã Ia Krai, cho biết địa phương đã thành lập 15 tổ an ninh với 48 thành viên để tuần tra ngày đêm. Chính quyền cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh nông sản không thu mua cà phê non hoặc của người bán không rõ nguồn gốc, đặc biệt là từ trẻ em chưa đủ tuổi. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, phải báo ngay cho Công an.

Tình trạng trộm cắp không chỉ xảy ra ở Ia Grai mà còn ở các huyện Đức Cơ, Đăk Đoa và TP Pleiku. Nhiều vườn cà phê bị kẻ xấu trộm quả, thậm chí phá hoại cành. Giá cà phê tăng cao nên nông dân phải lắp camera, dựng lều và thuê người canh giữ suốt đêm.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Gia Lai đã khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh và chuông báo động để bảo vệ tài sản.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 89 USD/tấn, ở mức 4,626 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 79 USD/tấn, ở mức 4,540 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 5,55 cent/lb, ở mức 269,10 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 5,90 cent/lb, ở mức 269,00 cent/lb.

Giá cà phê tăng mạnh, với cà phê Arabica đạt mức cao nhất trong 6 tuần và cà phê Robusta đạt mức cao nhất trong 3 tuần. Nguyên nhân là do nông dân Brazil hạn chế bán ra, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng, khiến nguồn cung trên thị trường bị thắt chặt và đẩy giá cà phê lên cao.

Nguồn cung Robusta cũng trở nên khan hiếm khi việc xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại, làm thị trường cà phê toàn cầu thêm căng thẳng và hỗ trợ giá tăng. Thời tiết bất lợi gần đây tại cả Brazil và Việt Nam cũng gây lo ngại cho vụ thu hoạch sắp tới ở hai quốc gia này.

Một yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến giá cà phê trong tuần tới là quyết định của EU vào ngày 13-14/11 về thời gian thực thi Quy định chống phá rừng châu Âu (EUDR).

Các nhà đầu tư đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ chính sách của ông Trump, người vừa tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tình hình này có thể làm dòng vốn chuyển sang các thị trường đầu cơ, bao gồm cả cà phê, góp phần thúc đẩy xu hướng tăng giá trong tuần này.

EU hiện là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, với lượng nhập khẩu 3,2 triệu tấn, chiếm 31,2% tổng giao dịch cà phê toàn cầu. Trong đó, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Hà Lan - bốn quốc gia thành viên EU - đều nằm trong top 10 nhà nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam năm 2024.