Thị trường Giá cà phê hôm nay 22/9/2024: Tiếp tục giảm mạnh hơn 2,000 đồng Giá cà phê hôm nay 22/9 trong khoảng 119,500 - 120,000 đồng/kg, đồng loạt giảm mạnh hơn 2,000 đồng/kg.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 119,500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 120,000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 119,900 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 120,000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 119,900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 120,000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 119,900 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 120,000 đồng/kg.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,06 triệu tấn cà phê, thu về 4,01 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm trước, lượng cà phê xuất khẩu giảm 12,1% nhưng giá trị lại tăng 35,6% do giá bán cao hơn. Bình quân, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng là 3.800 USD/tấn, tăng 54,3% so với năm 2023.

Riêng trong tháng 8, giá xuất khẩu cà phê trung bình là 5.278 USD/tấn, cao hơn 6,6% so với tháng 7 và tăng 72,9% so với tháng 8 năm trước.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 giảm 189 USD/tấn, ở mức 5,059 USD/tấn, giao tháng 1/2025 giảm 186 USD/tấn, ở mức 4,803 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giảm 10,90 cent/lb, ở mức 250,75 cent/lb, giao tháng 3/2025 giảm 11,05 cent/lb, ở mức 248,65 cent/lb.

Tại New York và London, sau một thời gian giá cả không ổn định, cả người mua và người bán đều thận trọng, chờ đợi thông tin mới về thời tiết tại Brazil để đưa ra quyết định.

Người mua lo lắng vì giá cà phê đã tăng cao và hy vọng rằng mưa sẽ giúp giảm bớt mức tăng giá này. Ngược lại, các nhà sản xuất cà phê ở Brazil lại không chắc chắn về sản lượng của mùa vụ sắp tới và họ nghĩ rằng giá cà phê có thể sẽ còn tăng.

Một vấn đề nổi bật là giá cà phê trên thị trường thực tế và giá trên sàn giao dịch không khớp nhau, làm cho sự chênh lệch giá càng trở nên phức tạp hơn, điều này đã trở thành một hiện tượng thường thấy gần đây. Một biểu hiện của sự chênh lệch này là giá cà phê tại Brazil không tăng tương xứng với mức tăng giá trên thị trường thế giới.