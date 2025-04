Giá cà phê hôm nay 23/4/2025: Bắt đầu giảm nhẹ

Thị trường

Giá cà phê hôm nay 23/4/2025: Bắt đầu giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 23/4 trong nước nằm ở mức 129,000 - 129,500 đồng/kg. Giá cà phê bắt đầu giảm nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua do làn sóng bán tháo. Trên thị trường thế giới, giá Arabica tăng nhẹ do được hỗ trợ bởi đồng USD đang suy yếu.