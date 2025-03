Giá cà phê hôm nay 25/3/2025: Giảm nhẹ rải rác

Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/3/2025: Giảm nhẹ rải rác Giá cà phê hôm nay 25/3 trong nước nằm ở mức 132,900 - 134,000 đồng/kg. Giá cà phê giảm nhẹ rải rác 100 đồng/kg so với hôm qua. Xuất khẩu cà phê Việt Nam vượt 2,2 tỷ USD

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 25/3/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 132,900 - 134,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 134,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 133,800 đồng/kg, giảm nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 100 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 133,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 132,900 đồng/kg.

Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê đang có những tín hiệu tích cực. Trong nửa đầu tháng 3, sản lượng xuất khẩu đạt gần 94.000 tấn với giá trị hơn 544 triệu USD, tăng mạnh cả về lượng và giá trị so với tháng trước. Tính từ đầu năm, tổng lượng cà phê xuất khẩu đã vượt 406.000 tấn, đạt giá trị hơn 2,2 tỷ USD.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho biết, giá xuất khẩu cà phê Arabica đã vượt mức 6.800 USD/tấn – mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, cà phê Robusta cũng đạt gần 5.400 USD/tấn, dù sản lượng giảm nhưng nhờ giá cao nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng hơn 30%.

Nguyên nhân chủ yếu đẩy giá cà phê lên cao là do nguồn cung toàn cầu giảm, nông dân trong nước bán cầm chừng và thị trường thế giới đang thiếu hụt. Việt Nam đang tích cực xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao tại Tây Nguyên, hướng tới mục tiêu doanh thu 20 tỷ USD mỗi năm từ ngành cà phê.

Ở chiều ngược lại, thị trường ca cao lại chứng kiến xu hướng đi xuống. Giá ca cao đã giảm 1,3% trong tuần qua, đóng cửa ở mức 7.765 USD/tấn. Riêng phiên cuối tuần, giá giảm mạnh gần 3,8%. Từ mức đỉnh lịch sử 12.193 USD/tấn hồi tháng 12/2024, giá ca cao đã giảm hơn 36%, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chu kỳ tăng nóng.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng có nhiều biến động:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 5/2025: Giảm 7 USD/tấn, còn 5,508 USD/tấn.

Giao tháng 7/2025: Giảm 4 USD/tấn, còn 5,500 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 5/2025: Tăng 2 cent/lb, lên 393,4 cent/lb.

Giao tháng 7/2025: Tăng 2 cent/lb, lên 387,3 cent/lb.

Tại Brazil, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động tiêu cực đến sản lượng cà phê trong năm nay. Cooxupé – hợp tác xã cà phê lớn nhất nước này – cho biết, thời tiết khô hạn kéo dài 40 ngày kèm theo nhiệt độ cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng của cây cà phê. Ban đầu, tình hình còn khả quan, nhưng sau đó thời tiết bất lợi khiến triển vọng thu hoạch trở nên bi quan.

Lãnh đạo Cooxupé nhận định tác động của đợt hạn hán này là không thể đảo ngược. Nhiệt độ vượt ngưỡng 32°C khiến cây cà phê cần đến một tuần mới có thể phục hồi nếu có đủ nước.

Tuy nhiên, thời tiết trong tháng 2/2025 còn khắc nghiệt hơn cả tháng 11/2023 – đúng vào giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển cây trồng, khiến cây chậm phát triển và cành ra ít hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vụ mùa hiện tại mà còn kéo dài sang năm 2026-2027.

Trong khi đó, báo cáo của ngân hàng Rabobank lại có cái nhìn bớt bi quan hơn. Họ cho rằng, mặc dù tháng 2 khô hạn nhưng sau đó mưa đã trở lại vào giữa tháng 3, góp phần cải thiện tình hình. Dự báo thời tiết tiếp tục thuận lợi trong thời gian tới, hỗ trợ sự phát triển của hạt cà phê.

Thống kê cho thấy, trong tháng 2, Brazil xuất khẩu 3,3 triệu bao cà phê, giảm 18% so với tháng trước và giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả 2 tháng đầu năm 2025, tổng lượng cà phê xuất khẩu đạt 7,3 triệu bao, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Việc xuất khẩu giảm được dự báo từ trước do tồn kho nội địa ở Brazil đang ở mức thấp, và có thể kéo dài cho đến khi vụ thu hoạch mới bắt đầu.