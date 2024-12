Thị trường Giá cà phê hôm nay 26/12/2024: Xuất khẩu cà phê tháng 11 thấp nhất trong cùng kỳ hơn 15 năm Giá cà phê hôm nay 26/12/2024: Giá cà phê trong nước chủ yếu vẫn đi ngang trong khoảng 120.200 – 121.000 đồng/kg. Xuất khẩu cà phê tháng 11 thấp nhất trong cùng kỳ hơn 15 năm.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Ghi nhận trong ngày hôm nay, giá cà phê trong nước không đổi so với mức giao dịch hôm qua, dao động trong khoảng 120.200 – 121.000 đồng/kg. Giá thu mua cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay là 120.800 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn là tỉnh có giá thu mua cà phê thấp nhất tại khu vực Tây Nguyên, chênh lệch với mức giá trung bình vào khoảng 600 đồng/kg. So với mức đóng phiên cuối tuần qua, giá cà phê khu vực này giữ nguyên ở ngưỡng 120.200 đồng/kg.

Cùng chiều, tỉnh Đắk Lắk hôm nay công bố giá thu mua cà phê dao động trong khoảng 120.700 đồng/kg, có chiều hướng đi ngang so với thời điểm này ngày hôm qua.

Đáng chú ý, duy nhất tỉnh Gia Lai có sự đảo chiều trượt giá trong ngày hôm nay, giảm nhẹ 100 đồng/kg, niêm yết với giá 120.600 đồng/kg.

Giá cà phê đưa ra thị trường của tỉnh Đắk Nông không có nhiều sự thay đổi, trụ vững ở mốc 121.000 đồng/kg.

Thị trường

Trung bình

Thay đổi so với hôm trước

Đắk Lắk

120.700

-

Lâm Đồng

120.200

-

Gia Lai

120.600

-100

Đắk Nông

121.000

-

Tỷ giá USD/VND

25.193

-



Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 11 chỉ đạt 63.019 tấn, với kim ngạch 351,7 triệu USD. Đây là mức giảm mạnh 47% về lượng và 1,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là khối lượng xuất khẩu thấp nhất trong tháng 11 kể từ trước năm 2009.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này đến từ lượng tồn kho thấp, vụ thu hoạch mới bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, và các đơn hàng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), dự báo sản lượng cà phê niên vụ hiện tại sẽ giảm khoảng 5%, khiến thị trường thêm phần thách thức.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đối diện với áp lực lớn từ việc tìm kiếm đơn hàng. Ông Hải cho biết: “Những doanh nghiệp có tỷ lệ giao hàng chậm cao trong năm trước đang bị khách hàng từ chối. Đơn hàng của một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn năm nay chỉ bằng 50% so với năm ngoái.”

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng nhẹ 0,66% (33 USD/tấn), lên mức 5.041 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 0,36% (18 USD/tấn), đứng ở mức 4.953 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 cũng tăng nhẹ 0,41% (1,35 US cent/pound), lên mức 328,6 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 0,47% (1,5 US cent/pound), đạt 323,35 US cent/pound.

Trong năm 2024, giá cà phê Arabica – loại hạt được ưa chuộng trong các dòng cà phê cao cấp – đã tăng 70%, đạt mức cao nhất trong hơn 40 năm qua. Sự biến động này không chỉ mang lại cơ hội cho nhà đầu tư mà còn tạo ra nhiều thách thức lớn đối với các thương nhân trên thị trường cà phê toàn cầu.

Việc giá tăng đột biến đặc biệt gây áp lực tài chính đối với các thương nhân nắm giữ hàng triệu bao cà phê trong kho hoặc đang vận chuyển. Các doanh nghiệp nhỏ, hoặc những đơn vị có khả năng tài chính hạn chế, đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tiền mặt nghiêm trọng khi chi phí tăng cao.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá mạnh mẽ này là tình hình thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất lớn như Brazil, Việt Nam, và Guatemala, khiến sản lượng giảm đáng kể. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê tại châu Âu và Mỹ tiếp tục tăng cao, làm giá càng bị đẩy lên mức kỷ lục.

Mặc dù giá cà phê Arabica được dự báo có thể điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, các chuyên gia nhận định rằng sự chênh lệch cung cầu sẽ khiến giá khó sụt giảm sâu trong thời gian tới.