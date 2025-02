Giá cà phê hôm nay 26/2/2025: Giảm mạnh nhưng giá vẫn ở mức cao

Thị trường

Giá cà phê hôm nay 26/2/2025: Giảm mạnh nhưng giá vẫn ở mức cao

Giá cà phê hôm nay 26/2 trong nước nằm ở mức 129,500 - 131,500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê giảm mạnh từ 2,500 đến 3,100 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê vẫn đang ở mức cao, gấp 2-3 lần so với 2 năm trước.