Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/8/2024: Tăng nhẹ 200 đồng Giá cà phê hôm nay 28/8 trong khoảng 119,400 - 120,400 đồng/kg, tiếp tục tăng nhẹ 200 đồng so với hôm qua.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 119,200 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 120,200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 120,100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 120,400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 120,300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 120,200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 120,100 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 120,200 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước tăng nhẹ 200 đồng so với cùng thời điểm hôm qua.

Việt Nam đang dẫn đầu thế giới trong xuất khẩu cà phê Robusta. Từ đầu năm 2024 đến 15/8/2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,02 triệu tấn cà phê, thu về 3,8 tỷ USD. So với năm 2023, lượng xuất khẩu giảm 12,1% nhưng giá trị lại tăng 37,1%.

Trong 10 tháng đầu niên vụ 2023-2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn cà phê, chiếm 90% sản lượng niên vụ và giảm 12,4% so với niên vụ trước.

Do tình trạng khan hiếm, giá cà phê xuất khẩu đã tăng vọt, đạt mức kỷ lục 5.293 USD/tấn vào đầu tháng 8, cao hơn 6,9% so với tháng 7. Giá xuất khẩu cà phê dự kiến sẽ tiếp tục tăng do ảnh hưởng của hạn hán đến nguồn cung cà phê toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2024 tăng 147 USD/tấn, ở mức 4,862 USD/tấn, giao tháng 11/2024 tăng 157 USD/tấn, ở mức 4,670 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2024 tăng 6,20 cent/lb, ở mức 255,85 cent/lb, giao tháng 12/2024 tăng 6,05 cent/lb, ở mức 253,20 cent/lb.

Các nhà rang xay cà phê đang đối mặt với chi phí tăng cao cho cả hai loại cà phê chính. Để duy trì lợi nhuận, họ tìm kiếm nguồn cung Arabica giá rẻ từ Brazil và thêm loại cà phê giá thấp vào hỗn hợp cà phê của họ.

Judy Ganes, chuyên gia phân tích cà phê, nhận xét rằng khi giá tăng, các nhà rang xay thường sử dụng nhiều cà phê chất lượng thấp hơn từ Brazil.

Báo Financial Times báo cáo rằng giá cà phê toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục do thời tiết không thuận lợi, làm tăng chi phí cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể cảm nhận sự thay đổi trong hương vị cà phê do sự thay đổi trong hỗn hợp cà phê.

Charles Hart, nhà phân tích hàng hóa, cho biết từ năm 2021 đến 2023, các nhà rang xay đã bắt đầu sử dụng nhiều cà phê robusta giá rẻ hơn do giá arabica cao và nguồn cung robusta dồi dào. Tồn kho cà phê giảm tại Việt Nam và Brazil đã góp phần vào việc tăng giá cà phê trong năm 2024.