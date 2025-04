Giá cà phê hôm nay 30/4/2025: Tăng nhẹ trong nước

Thị trường Giá cà phê hôm nay 30/4/2025: Tăng nhẹ trong nước Giá cà phê hôm nay 30/4 trong nước nằm ở mức 130,200 - 130,800 đồng/kg. Giá cà phê tăng nhẹ từ 100 đến 200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê arabica đang ở mức cao nhất 2 tháng rưỡi do lo ngại nguồn cung, robusta giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 30/4/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 130,200 - 130,800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 130,800 đồng/kg. Tăng nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 130,800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 130,700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg và ở mức giá 130,200 đồng/kg.

Trong nước, do lượng hàng lưu thông giảm dần và thời tiết khô hạn chưa có dấu hiệu cải thiện, giá cà phê được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức cao và có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Tuy vậy, thị trường vẫn rất nhạy cảm trước các yếu tố thời tiết tại Brazil và nhu cầu nhập khẩu từ các quốc gia tiêu thụ lớn.

Ở thị trường châu Âu, trong tháng 2/2025, EU đã nhập khẩu 3,15 triệu bao cà phê nhân xanh, giảm gần 10% so với tháng trước và giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tổng lượng nhập khẩu trong niên vụ 2024-2025 vẫn tăng 6,22% so với niên vụ trước, đạt 47,05 triệu bao.

Giá trị nhập khẩu cà phê trong tháng 2 đạt 1,01 tỷ Euro, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng tăng mạnh 44,28% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy giá cà phê đã tăng đáng kể suốt năm 2024. Dù giá và chi phí nhập khẩu tăng, nhu cầu cà phê tại châu Âu vẫn mạnh do lo ngại về quy định EUDR mới, dù quy định này đã được lùi thời điểm áp dụng sang cuối năm 2024, khiến tốc độ nhập khẩu có phần chững lại.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới giảm mạnh trên cả hai sàn:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 7/2025: Giảm 90 USD/tấn, còn 5,323 USD/tấn.

Giao tháng 9/2025: Giảm 93 USD/tấn, còn 5,272 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 7/2025: Giảm 8,5 cent/lb, còn 401,55 cent/lb.

Giao tháng 9/2025: Giảm 8,55 cent/lb, còn 393,35 cent/lb.

Thị trường cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh. Giá arabica đạt mức cao nhất trong vòng hai tháng rưỡi, do lo ngại sản lượng tại Brazil giảm và nhu cầu tiêu thụ vẫn ổn định dù giá bán lẻ tăng cao.

Ngân hàng Rabobank dự báo sản lượng arabica của Brazil niên vụ 2025-2026 sẽ giảm 13,6% xuống còn 38,1 triệu bao, do thời tiết khô hạn ảnh hưởng đến quá trình ra hoa của cây cà phê.

Ngược lại, giá robusta chịu áp lực giảm khi Rabobank dự báo sản lượng robusta của Brazil sẽ tăng 7,3% trong cùng kỳ, đạt mức kỷ lục 24,7 triệu bao. Bên cạnh đó, đồng Real Brazil mạnh lên trong ngày 28/4, đạt mức cao nhất trong ba tuần so với USD, khiến các nhà sản xuất Brazil giảm động lực bán ra, góp phần hỗ trợ giá cà phê.