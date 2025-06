Thị trường Giá cà phê hôm nay 4/6/2025: Trong nước đồng loạt giảm giá Giá cà phê hôm nay 4/6 trong nước nằm ở mức 116,000 - 116,500 đồng/kg, Giá cà phê đồng loạt giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua. Doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường gần

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 4/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 116,000 - 116,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,500 đồng/kg. Giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,500 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1000 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 116,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1000 đồng/kg và ở mức giá 116,000 đồng/kg.

Gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường gần, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc nhờ chi phí vận chuyển thấp và sự tương đồng về văn hóa tiêu dùng.

Tuy nhiên, thị trường cà phê đang đối mặt với nhiều biến động. Theo các chuyên gia trong ngành, giá cà phê có thể biến động mạnh trở lại vào giữa tháng 6, khi dữ liệu tồn kho từ Việt Nam và Brazil được công bố. Nếu thời tiết tại Brazil xấu đi và đồng USD tiếp tục tăng giá, khả năng giá cà phê sẽ phục hồi nhẹ. Trong kịch bản lạc quan, giá nội địa có thể tăng lên 118,000 - 119,000 đồng/kg trong vòng hai tuần tới. Ngược lại, nếu nhu cầu xuất khẩu yếu, giá có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Trong những ngày gần đây, giá cà phê trong nước và xuất khẩu liên tục giảm. Áp lực lớn đến từ nguồn cung dồi dào tại Brazil và Indonesia, cùng với lượng tồn kho toàn cầu đang gia tăng. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước cũng làm thị trường thêm phần bất ổn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới giảm mạnh trên hai sàn:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 7/2025: Giảm 124 USD/tấn, còn 4,352 USD/tấn.

Giao tháng 9/2025: Giảm 137 USD/tấn, còn 4,268 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 7/2025: Giảm 4,2 cent/lb, còn 340,25 cent/lb.

Giao tháng 9/2025: Giảm 3,8 cent/lb, còn 338 cent/lb.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong quý I/2025, Malaysia đã nhập khẩu 22.300 tấn cà phê với tổng giá trị lên tới 132,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng 6% về sản lượng và tới 67% về giá trị.

Việt Nam vẫn là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Malaysia, chiếm 36,9% thị phần, tăng nhẹ so với mức 36,8% năm ngoái, dù giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh nhất trong số các nhà cung cấp. Trong quý I/2025, giá cà phê Việt Nam xuất sang Malaysia đạt bình quân 5459 USD/tấn, tăng 85% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng bình quân toàn thị trường là 57,8%.

Hiện tại, Brazil đang bước vào vụ thu hoạch mới với sản lượng robusta ước đạt 25 triệu bao, tương đương Việt Nam. Đến nay, họ đã thu hoạch được khoảng 20 triệu bao. Indonesia cũng đang vào vụ thu hoạch từ tháng 4, với sản lượng dự kiến 10 triệu bao, trong đó 7 triệu là robusta. Việt Nam cũng còn lượng tồn kho lớn từ niên vụ 2024–2025, góp phần làm gia tăng áp lực lên nguồn cung toàn cầu.