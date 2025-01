Thị trường Giá cà phê hôm nay 6/1/2025: Giảm tuần thứ 3 liên tiếp, dự báo sẽ tiếp tục giảm Giá cà phê hôm nay 6/1 trong nước nằm ở mức 119,800 - 120,500 đồng/kg, giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Giá cà phê tuần này được dự báo là nhiều khả năng là sẽ tiếp tục giảm.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 500 – 600 đồng/kg so với tuần trước, dao động trong khoảng 119,800 - 120,500 đồng/kg.

Theo đó, sau khi điều chỉnh giảm 500 đồng/kg so với tuần trước, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120,500 đồng/kg.

Theo sau là giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đứng ở mức 120,300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 600 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 120,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg xuống mức 119,800 đồng/kg.

Tổng cục Hải quan Việt Nam đã báo cáo lượng xuất khẩu tích lũy của Việt Nam trong hai tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại (tính từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025) là 983,000 bao, sụt giảm 36,61%, so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu được báo cáo theo năm này có thể là do sự chậm trễ trong thu hoạch do thời tiết ẩm ướt kéo dài trong hai tháng đầu của niên vụ, trong khi một số nguồn tin khác nghi ngờ rằng nhiều khả năng còn là do sản lượng sụt giảm đáng kể.

Theo ước tính, khối lượng xuất khẩu cà phê trong quý 4/2024 sẽ chỉ đạt khoảng 160,000-170,000 tấn. Con số này không chỉ thấp hơn so với những tháng trước mà còn bằng với lượng xuất khẩu của một tháng 12 trong các năm trước. Điều này cho thấy một xu hướng giảm sút nghiêm trọng trong nguồn cung cà phê Việt Nam.

Trong khi đó, thị trường cà phê toàn cầu và trong nước dự báo sẽ còn tiếp tục biến động, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau như biến đổi khí hậu, nhu cầu tiêu thụ và chính sách thương mại.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng có nhiều biến động:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 3/2025: Giảm 88 USD/tấn, còn 4,968 USD/tấn.

Giao tháng 5/2025: Giảm 80 USD/tấn, còn 4,897 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 3/2025: Giảm 8,2 cent/lb, còn 318,65 cent/lb.

Giao tháng 5/2025: Giảm 7,2 cent/lb, còn 314,90 cent/lb.

Về mặt kỹ thuật, có nhận định rằng giá Robusta đang có tín hiệu đảo chiều theo hướng giảm xuống, có thể sẽ sớm thấy giá thị trường tháng 3 trở lại với mốc hỗ trợ là 4,884 USD/tấn, có thể xuống tới mốc 4,816 USD, tại mức này sẽ có sự chào mua và giá có thể bật tăng lại theo một chu kỳ ngắn mới từ đây.

Giá cà phê arabica đã giảm tuần thứ hai liên tiếp và chạm đáy 4 tuần trở lại đây. Nguyên nhân của sự sụt giảm này được cho là bởi lo ngại về hạn hán tại Brazil giảm bớt sau khi khu vực sản xuất cà phê arabica trọng điểm của nước này ghi nhận lượng mưa cao hơn mức trung bình lịch sử vào tuần trước.

Ngoài ra, đồng Real của Brazil suy yếu so với USD đã thúc đẩy các hoạt động bán ra của Brazil.

Theo Công ty I & M Smith, khí hậu tại Brazil trong vụ mùa mới đã cải thiện đáng kể trong phần lớn tháng 12, nhờ lượng mưa và sự phân bổ đều trên các khu vực trồng cà phê rộng lớn. Dự báo cho thấy lượng mưa sẽ tiếp tục trong phần còn lại của tháng, điều này rất cần thiết cho sự phát triển của vụ mùa cà phê mới.