Giá cà phê hôm nay 9/12/2024: Giảm mạnh trong một tuần đầy biến động

Thị trường Giá cà phê hôm nay 9/12/2024: Giảm mạnh trong một tuần đầy biến động Giá cà phê hôm nay 9/12 trong nước nằm ở mức 123,000 - 124,000 đồng/kg. Giảm 6,000 – 6,500 đồng/kg so với tuần trước. Trên thị trường thế giới, giá robusta cũng giảm đến 4,7% trong khi arabica tăng 3,85%.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 6,000 đồng/kg so với đầu tuần trước, đạt 124,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng giảm 6,500 đồng/kg so với đầu tuần trước, đạt 123,000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 6,000 đồng/kg so với đầu tuần trước, đạt 124,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông vẫn ở mức giá cao nhất khi giảm 6,500 đồng/kg so với đầu tuần trước, đạt 124,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đã giảm mạnh tới 17%, tương đương 22,000 đồng/kg, chỉ trong ba ngày đầu tuần từ 2/12 đến 4/12. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá cà phê phục hồi đáng kể, tăng 14 – 15%, tương ứng 15,500 – 16,000 đồng/kg vào những ngày cuối tuần.

Mặc dù phục hồi mạnh mẽ, thị trường vẫn không thể bù đắp được toàn bộ tổn thất từ đầu tuần. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê trong nước giảm khoảng 6,000 – 6,500 đồng/kg so với tuần trước, dao động trong khoảng 123,000 – 124,000 đồng/kg.

Tháng 12 là giai đoạn cao điểm thu hoạch cà phê tại Việt Nam, chiếm khoảng 50% sản lượng toàn vụ (từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau). Theo thông lệ, đây là thời điểm giá cà phê thường có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, những biến động bất thường trong tuần đầu tiên của tháng 12 đã tạo ra sự khó lường trên thị trường. Với việc nhiều nông dân đã có nguồn tiền tích lũy và không chịu áp lực bán ngay để trang trải, diễn biến giá cả trong thời gian tới hứa hẹn sẽ tiếp tục phức tạp và khó đoán định.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 258 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,153 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 243 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,116 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 16,75 cent/lb so với hôm qua, ở mức 330,25 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 16,30 cent/lb so với hôm qua, ở mức 327,60 cent/lb.

Sau khi giá cà phê robusta đạt mức kỷ lục mới và arabica chạm đỉnh gần 50 năm vào tuần trước, thị trường đã chứng kiến sự điều chỉnh đáng kể.

Ngay đầu tuần, giới đầu cơ tiến hành bán tháo để chốt lời, khiến giá cà phê robusta tại London giao tháng 1/2025 giảm mạnh đến 575 USD/tấn chỉ trong phiên ngày 2/12. Tương tự, giá cà phê arabica trên sàn New York cũng giảm 22 US cent/pound.

Mặc dù chịu áp lực lớn, thị trường đã dần hồi phục vào những ngày cuối tuần, giúp giảm bớt tổn thất. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 kết thúc tuần ở mức 5.153 USD/tấn, giảm 4,7% (256 USD/tấn) so với cuối tuần trước.

Ngược lại, giá cà phê arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 lại tăng 3,85% (12 US cent/pound), đạt mức 330,25 US cent/pound, cho thấy sự phân hóa giữa hai loại cà phê.

Sự hồi phục của thị trường được hỗ trợ bởi một số yếu tố quan trọng. Đồng USD suy yếu đã tạo điều kiện thúc đẩy giá cả, trong khi mưa lớn tại Việt Nam làm chậm tiến độ thu hoạch cà phê. Bên cạnh đó, triển vọng vụ mùa tiếp theo của Brazil không mấy khả quan, góp phần làm giảm áp lực nguồn cung.