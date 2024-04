Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2024 đến nay, người trồng chè công nghiệp trên địa bàn Nghệ An phấn khởi, bởi chè búp được các doanh nghiệp trên địa bàn thu mua với giá cao nhất từ nhiều năm nay, từ 5.400 - 6.000 đồng/kg.

Nghệ An hiện có gần 10.000 ha chè công nghiệp, trong đó, nhiều nhất là 2 huyện Thanh Chương và Anh Sơn... Ảnh: Xuân Hoàng

Thời điểm này, người trồng chè công nghiệp ở các huyện Thanh Chương, Con Cuông, Anh Sơn… vừa thu hoạch xong chè vụ Xuân, đang tích cực chăm sóc chuẩn bị cho thu hoạch lứa tiếp theo. Nhiều người trồng chè cho biết, năm nay chè búp được các doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn các năm trước nên bà con phấn khởi.

Ông Nguyễn Sỹ Bình ở xã Thanh Thuỷ (Thanh Chương) hiện đang chăm sóc hơn 1 ha chè 4 năm tuổi. Ông Bình chia sẻ, gia đình ông trồng chè công nghệp từ hàng chục năm trước, nhưng cách đây 5 năm, gia đình trồng lại toàn bộ, nên chè năm nay mới 4 năm tuổi, do đó, tán chè chưa rộng, năng suất không cao lắm. Tuy nhiên, do biết cách chăm sóc và thu hoạch hợp lý, nên vụ Xuân vừa rồi năng suất cũng đạt gần 2 tấn/ha. Với giá bán 5.500 đồng/kg, gia đình ông Bình thu về hơn 10 triệu đồng.

Người trồng chè ở xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn hàng năm có nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Xuân Hoàng

“Trước đây, giá chè thường dao động từ 2.500 – 3.500 đồng/kg, do đó, với giá chè như thế này là cao nhất từ 3 – 4 năm lại nay, người trồng chè vì thế có thu nhập cao. Chè công nghiệp cho thu hoạch quanh năm, vào thời điểm thời tiết thuận lợi, cứ sau 1 tháng thu hoạch 1 lứa, nhưng vào mấy tháng mùa Hè nắng nóng, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây chè nên thường bị gián đoạn mùa vụ, vì thế, mỗi năm cho thu hoạch 7 – 8 lứa. Với những diện tích chè từ 5 - 6 năm tuổi trở lên, nếu chăm sóc hợp lý, năng suất đạt trên 3 tấn/lứa, cả năm thu về trên 100 triệu đồng”, ông Bình cho hay.

Huyện Thanh Chương là địa phương hiện có diện tích chè công nghiệp nhiều nhất tỉnh. Ông Trần Phi Hùng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Chè ở huyện Thanh Chương trồng nhiều ở các xã dọc đường Hồ Chí Minh như: Thanh Thuỷ, Thanh Mai, Hạnh Lâm, Thanh Đức… với tổng diện tích gần 5.000 ha, tăng hơn so với các năm gần đây.

Năm nay chè búp tươi bán được giá, nên người trồng chè phấn khởi, bà con bán với giá trên 5.500 đồng/kg. Đặc biệt, một số hộ ở xã Thanh Mai chuyên bán nhập chè búp cho doanh nghiệp cố định, nên được phía doanh nghiệp thu mua với giá lên đến 6.000 đồng/kg.

Chè búp tươi từ đầu năm 2024 đến nay được các doanh nghiệp thu mua với giá cao: Ảnh: Xuân Hoàng

“Do chè được giá nên bà con tích cực bảo vệ, chăm sóc chè hợp lý, nhằm đạt năng suất cao. Là cây trồng chủ lực, từ các năm trước, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã đầu tư hệ thống tưới bằng công nghệ phun mưa, nhằm giảm sức lao động và đạt hiệu quả cao hơn”, ông Trần Phi Hùng cho hay.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Hợp tác xã nông nghiệp chế biến chè Thanh Mai cho biết: Vụ chè Xuân vừa rồi, đơn vị thu mua với giá 6.000 đồng/kg chè búp tươi đối với những hộ chuyên hợp tác gắn bó với đơn vị. Dự kiến vụ chè tới đây sẽ giảm giá, nhưng vẫn còn ở mức cao từ 5.300 đến 5.500 đồng/kg.

Nguyên nhân giá chè sẽ giảm trong thời gian tới là do chè vụ Xuân năng suất đạt thấp, còn vụ tới đây năng suất sẽ đạt cao hơn nhiều. Còn về lý do chè búp năm nay tăng cao hơn nhiều năm trước, một phần thị trường tiêu thụ chè thuận lợi hơn, nhưng lý do chính là nhiều nhà máy chế biến chè hoạt động, nên có sự tranh mua, tranh bán.

Chè công nghiệp ở Nghệ An năng suất đạt từ 15 - 17 tấn/ha/năm: Ảnh: Q.An

“Hiện tại sản phẩm chè khô vẫn còn tồn kho, nhưng đơn vị vẫn tiếp tục thu mua chè búp tươi với giá cao, nhằm đảm bảo công suất hoạt động cho nhà máy và luôn có sản phẩm để cung ứng cho thị trường quanh năm, nhất là khi thị trường xuất khẩu ra nước ngoài khởi sắc hơn”, ông Nguyễn Văn Đường chia sẻ.

Theo ông Lô Văn Lý - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Con Cuông cho hay, địa phương hiện có gần 400 ha chè ở các xã Yên Khê, Bồng Khê… Tuy nhiên, giá chè ở Con Cuông không được cao như ở Thanh Chương, mà bà con chỉ bán với giá 4.800 đồng/kg. Tuy nhiên, đây cũng là mức giá cao nhất trong nhiều năm lại nay. Chè công nghiệp là một trong những cây trồng chủ lực ở một số địa phương. Nhờ phát triển cây chè mà đời sống của một bộ phận người dân đã nâng lên rất nhiều.

Nghệ An hiện có gần 10.000 ha chè công nghiệp, chủ yếu ở các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông…; năng suất chè phổ biến đạt từ 15 – 17 tấn/ha, cá biệt có những diện tích được chăm sóc tốt, có thể đạt gần 20 tấn/ha. Theo đó, sản lượng chè búp tươi của Nghệ An hàng năm ước đạt từ 150 – 170 nghìn tấn.