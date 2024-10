Kinh tế Giá chung cư ở Nghệ An tăng không ngừng Thời điểm hiện tại, giá nhà chung cư ở Nghệ An đã tăng thêm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Khoảng cách này không chỉ tạo áp lực tài chính lớn mà còn khiến việc sở hữu nhà trở nên ngày càng khó khăn hơn đối với đa số người lao động.

Một dự án chung cư lớn ở đường Phan Bội Châu, TP. Vinh đang hoàn thiện, đầu năm 2022 chủ đầu tư bán 15-16 triệu đồng/m2, nay tăng lên 26 triệu đồng/m2. Ảnh: Văn Trường



Nguồn cung khan hiếm

Khoảng 2 năm trở lại nay, giá chung cư ở Nghệ An liên tục leo thang. Việc mua nhà trở thành mục tiêu xa vời đối với đa số người lao động, gây ra áp lực tài chính lớn.

Chị Trần Thị Tình - một giáo viên trẻ ở thành phố Vinh chia sẻ: Tích lũy và vay mượn nhiều năm qua được khoảng trên 1 tỷ đồng, ý định sẽ mua căn chung cư, tuy nhiên, do số lượng căn hộ mới rao bán khan hiếm, giá bán liên tục được đẩy lên mức cao, khoảng 1,5 tỷ đồng/căn chung cư 60 m2, vượt quá khả năng tài chính nên gia đình đang phải tạm hoãn để đi thuê nhà.

Theo khảo sát một dự án chung cư lớn ở đường Phan Bội Châu, TP. Vinh với quy mô 25 tầng, có trên 500 căn phòng, được khởi công từ tháng 10/2022, hiện đang hoàn thiện, dự kiến đến tháng 12/2024 sẽ đưa vào sử dụng. Trước đó, thời điểm khởi công năm 2022, chủ đầu tư bán với giá 15-16 triệu đồng/m2, hầu hết các khách hàng đã đặt chỗ hết. Đến nay, khách hàng muốn mua lại giá tăng vọt lên 26 triệu đồng/m2.

Thời điểm này giá 1 tỷ đồng không thể mua nổi chung cư. Ảnh: Văn Trường

Anh Trần Minh Tâm ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn làm việc tại một cơ sở bán điện lạnh tại TP. Vinh chia sẻ: Như căn hộ chung cư tại Vinhomes Quang Trung thời điểm tháng 3/2024 có giá 30 triệu đồng/m2 (cách đó 2 năm chủ cũ mua 23 triệu đồng/m2), thì nay chủ nhà bán với giá 35 triệu đồng/m2. Chung cư này thuộc chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố nên giá cao. Không thể đủ tài chính nên gia đình anh Tâm đang tìm kiếm các căn hộ chung cư ở cách khu trung tâm thành phố. Tuy nhiên, giá cũng dao động từ 23-24 triệu đồng/m2.

Sát đó là dự án chung cư tái định cư cho các hộ dân ở phường Quang Trung thời điểm năm 2021 giá mới chỉ có 14 triệu đồng/m2, nay tăng lên giá 26 triệu đồng/m2. Các dự án chung cư khác ở phường Lê Lợi, Vinh Tân trước đây giá 16 triệu đồng/m2, nay có giá từ 25-26 triệu đồng/m2…

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, giải "cơn khát" nhà chung cư

Giá chung cư ở Nghệ An đang không ngừng leo thang. Ảnh: Văn Trường

Nguồn hàng căn hộ chung cư mới ở TP Vinh ngày khan hiếm do tỉnh không chấp thuận thêm chủ trương xây chung cư ở nội đô nhằm giữ gìn bộ mặt kiến trúc cảnh quan và giảm tải áp lực lên nội thành. Hiện tại một số dự án chung cư mới trên địa bàn đang xây dựng dang dở là chủ yếu là các dự án chung cư cũ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng những năm trước đây.

Ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: Việc khan hiếm phân khúc căn hộ, chung cư tăng giá là tình trạng chung trên cả nước. Thành phố Vinh hiện đang triển khai xây dựng các dự án chung cư cũ, dự kiến trong năm 2024 sẽ cung ứng khoảng gần 1.000 căn hộ chung cư. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng cao nên hầu hết các dự án chung cư đang xây dựng đều đã có khách đặt hàng.

Với việc giá nhà chung cư liên tục leo thang trong thời gian gần đây sẽ làm cơ hội sở hữu nhà ở của nhóm người có thu nhập thấp - trung bình ở các đô thị ngày càng trở nên khó khăn hơn và tác động tiêu cực đến chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Ngoài ra, để cải thiện được mặt bằng giá bán của loại hình căn hộ chung cư, yếu tố đầu tiên đó là cải thiện được nguồn cung của thị trường. Trong đó, sự phát triển của nhà ở xã hội với giá rẻ sẽ giúp giá bán trung bình của căn hộ chung cư giảm mạnh.

Ngày 9/10/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 778/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 338/QĐ -TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mục tiêu của kế hoạch nhằm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với đề án này, Nghệ An phấn đấu trong giai đoạn năm 2021 - 2030 sẽ hoàn thành xây dựng 28.500 căn nhà ở xã hội theo đúng chỉ tiêu đã được giao tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023. Trong số này, có 9.000 nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, 19.500 nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp.

Khu nhà ở xã hội cho công nhân thuộc Dự án KT Home tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: P.V

Đề án sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 và giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030. Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong thời gian tới, Nghệ An triển khai nhiều giải pháp. Đó là đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý thuộc thẩm quyền, tăng cường cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cải thiện môi trường, thu hút đầu tư.

Cũng theo ông Nguyễn Thế Phiệt, địa bàn Nghệ An hiện nay đang triển khai 3 dự án nhà ở xã hội. Dự án thứ nhất là dự án KT Home nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam, được xây dựng tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, do Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội KT Home có quy mô 7 tòa nhà chung cư cao 5 tầng với 525 căn hộ diện tích 37 - 69m2/căn và 23 căn nhà thấp tầng liền kề (nhà phố). Dự án đang xây dựng hoàn thiện và dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng từ quý III/2024.

Tại thành phố Vinh còn có 2 dự án nhà ở xã hội gồm: Dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ, nhân viên tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, do Công ty CP ĐTTM Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư; Dự án nhà ở xã hội phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Cả 2 dự án này đang triển khai thi công, dự kiến năm 2025 đưa vào sử dụng, sẽ cung cấp thêm được 140 căn hộ.