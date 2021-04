Giả danh cán bộ Bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ

(Baonghean.vn) - Trần Cảnh Toàn tự giới thiệu là cán bộ Công an của Cục cảnh sát ma túy – Bộ Công an đang về làm việc tại Nghệ An. Những lần giới thiệu, gặp gỡ như vậy, chị Sâm dễ dàng tin lời Toàn. Sau đó, Toàn ngỏ lời và được chị Sâm cho mượn 01 xe SH và số tiền 10 triệu đồng.

Đức Vũ - Trọng Tuấn